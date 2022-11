Hak-İş Genel Başkanı: Asgari ücret gerçekten asgari ücret olmalı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreni ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada asgari ücrete gelen yeni düzenlemeyle ilgili konuşan Arslan, "Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Bakan da Perşembe günü asgari ücret komisyonu resmi muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Bakanla yaptığımız değerlendirmede komisyona davet edilmezse başka konfederasyonlarla da görüşmeler yapacağını ifade etti. Temmuz ayındaki asgari ücretin belirlenmesinde biz komisyonda olmadığımız halde bizi davet ederek asgari ücretle ilgili beklentilerini, önerilerini, düşüncelerin ve değerlendirmelerini almıştı. Dün yaptığımız görüşmede önümüzdeki günlerde yine asgari ücretle ilgili görüşlerimize başvuracağına ifade ettiler" diye konuştu.

Asgari ücret belirlenirken özel sektörde ağırlıklı çalışanların olduğunun farkında olunması gerektiğini ifade eden Arslan, bir ailenin yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde asgari ücret alması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Hak-İş'in asgari ücretle ilgili önceki yıllardan kalan ilkelerden bir tanesi, komisyonun yapısının değiştirilmesi. İkincisi, asgari ücret tespit edilirken Türkiye'nin aile yapısı dikkate alınarak işçi, eşi ve iki çocuğunu esas alan dört kişilik bir ailenin esas alınması ve buna göre asgari ücretin belirlenmesi hususunda talebimiz var. Üçüncü talebimiz, asgari ücret gerçekten asgari ücret olmalı. Bizim bugün belirleyeceğimiz asgari ücret bir genel ücret noktasına gelmiş durumda. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu konuda çeşitli araştırmalardan yararlanarak bir rakam tespitimiz olacak. Henüz daha asgari ücretin ilan edilmesine uzun bir zaman var, bu zaman içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp gerektiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."

Hak-İş'in düzenlediği "Emeğe Saygı" teması çerçevesinde HAK-İŞ 11. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül törenine katılan Arslan, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda toplam 22 ödülün yanı sıra "Sendika Gözünden" kategorisinde birçok sanatçı katıldı. En İyi Film Birincilik Ödülü "Mermerin Sultanları" kısa filmiyle Mehmet Buyruk, uluslararası alanda En İyi Film Birincilik Ödülü Hollanda'dan "You Can't Automate Me" (Beni Otomatikleştiremezsin) kısa filmiyle Luna Nastasa, Türkiye'den En İyi Film İkincilik Ödülünü almak üzere "Can Suyu" kısa filmiyle Anıl Gök, Türkiye'den En İyi Film Üçüncülük Ödülünü almak üzere "Son Görülme" kısa filmiyle Meryem Sena Metin'e ödülleri takdim edildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.