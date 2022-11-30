Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun

Düzce'de yaşanan 5,9'luk deprem sonrasında iş ve ev yerlerinde ki kira artışı ile ilgili Valilik yazılı bir açıklama yaptı. Depremin yaralarının sarılması için tüm imkanların seferber edildiği belirtilen açıklamada, "Deprem sonrası bizi en çok sevindiren haber deprem nedenli herhangi bir can kaybı yaşanmaması ve bütün vatandaşlarımızın sağ salim evlerinden tahliye olabilmesi idi. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın barınma, gıda, acil sağlık, psikososyal destek ve buna benzer tüm ihtiyaçları için seferber olmuş, depremin yaralarının sarılması için kamu kurumları ve STK'larımız tüm imkanları ile ilimize yardıma gelmişlerdir" denildi.

Depremde ağır hasar gören binaların boşaltılması için lojistik ve personel desteğinin verildiği bildirilen açıklamada "Tüm bu dayanışma ve beraberlik örneklerinin yanında; 23 Kasım 2022 tarihinde ilimizde yaşanan deprem sonrası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince yapılan ilk incelemeler sonucu bazı binalarımızda ağır hasar olduğu binaların acilen boşaltılması gerektiği kararı verildi. Ağır hasarlı binaların boşaltılması için kurumlarımızca gerekli lojistik ve personel desteği sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Kira artışı yüzde 25'i geçmemek koşulu ile yapılabilir"

Valilikten kira artışları ile ilgili ise şunlar aktarıldı:

"Tüm bunların yanı sıra deprem sonrası kiralık mesken ve iş yerleri sahiplerinin hem mevcut kiracılardan hem de yeni ev kiralamak isteyen vatandaşlarımızdan yüksek meblağlarda kiralar istenildiği şikayetleri kurumumuza ulaşmaktadır. Hepimizin bildiği üzere Borçlar Kanununun Geçici 1. Maddesine istinaden yıllık kira artışları bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşulu ile yapılabilir. Bu kanun hükümlerine uymadığı tespit edilen mülk sahiplerinin tespit edilmesi durumunda, ilgili kurumlarımızca gerekli işlem başlatılacaktır. Ayrıca kiracılarımız da fahiş fiyat artışları için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunabilirler. Düzceliler olarak birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerimizi dayanışma içerisinde atlatacağımıza güvenimiz tamdır."