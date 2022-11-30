Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'deki depremde zarar tespit edilen hanelere yardım edilebilmesi için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 milyon lira aktarıldığını bildirdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce'de meydana gelen depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam edildiğini belirterek, "İlk etapta hane zararı tespit edilen hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.