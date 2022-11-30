Tütün piyasasına ilişkin teklif Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı

Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sponsorlu İçerik
İzmir'de ekmeğe zam: Artık 5 TL'den satılacak
İzmir'de ekmeğe zam: Artık 5 TL'den satılacak
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.052 lira seviyesinden işlem görüyor
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüdü
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
'Kökünü kurutma operasyonunda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır'
Adalet Bakanlığı 406 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alıyor
Adalet Bakanlığı 406 psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alıyor
Matrah indirimi eridi, ikinci el kıymete bindi
Matrah indirimi eridi, ikinci el kıymete bindi
Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler
Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
Polis Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de
'Sahte doktor' inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
'Sahte doktor' inandırıcı olmak için kendi adına çelenk bile yaptırmış
Türkiye nüfusunun yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Türkiye nüfusunun yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
Bakanlıktan belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına dair açıklama
Bakanlıktan belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına dair açıklama
Motorine 58 kuruşluk bir indirim daha yapıldı
Motorine 58 kuruşluk bir indirim daha yapıldı
Bakan Koca: Sahte doktor maaş almadı, göreve başlamadı
Bakan Koca: Sahte doktor maaş almadı, göreve başlamadı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Tütün piyasasına ilişkin teklif Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 20:03, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 21:11
Yazdır
Tütün piyasasına ilişkin teklif Genel Kurul'dan geçerek yasalaştı

Kabul edilen maddelere göre, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen veya işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunmadan, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılması zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerini etiketlemeden veya işaretlemeden makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi yapanlara, 10 bin liradan az olmamak üzere üretilen her bir adet başına 1 lira idari para cezası verilecek.

Makaron ve sigara üretim tesislerinde, makine çalışma testleri, ürün denemeleri veya deneme üretimi kapsamında üretilen makaron ve sigaraları süresi içinde imha etmeyenlere, 10 bin liradan az olmamak üzere, üretilen her bir adet başına 1 lira para cezası uygulanacak.

ÜİS'e usulsüz müdahale edenler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nda yer verilen aykırı fiillerinden dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin hiçbir belge verilmeyecek, verilmiş olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca iptal edilecek. ÜİS'e usulsüz müdahale edenler ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiilleri işlediği tespit edilenlere bu kanun kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin verilen belgeler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar askıya alınacak ve bu süre içinde söz konusu tesis veya iş yeri için başka bir gerçek veya tüzel kişiye belge verilmeyecek.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Bu kapsamda izin, uygunluk ve yetki belgesine tabi faaliyetlerde bulunanlardan, belirtilen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri teminat verilinceye kadar askıya alınacak. Bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek. Bu çerçevede alınan teminatların paraya çevrilmesi halinde paraya çevrilen tutar, alacaklı idareler arasında garameten taksim edilecek.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleri ile tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, uygunluk ve yetki belgesi başvurusu, tadili veya süre uzatımına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için süresinde ödenmeyen idari para cezası borcu, vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilecek.

Kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi makaron tespitlerinde, söz konusu ürünleri belirli sayıda bulunduran, üreten veya ithal edenler de cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Teklifin, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için yıllık 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip tesis kurma zorunluluğu ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayım tarihinde, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

- Sinyal alınamayan cihazlar 1 yıl sonra pasife alınacak

Elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların elektronik kimlik bilgilerinin pasife alınma süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürülecek. Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından pasife alınacak. Uygulamada, maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan önceki bir yıllık süre dikkate alınacak.

Bu suretle elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek.

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nin düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'un gündeminde yer alan diğer kanun tekliflerinin görüşülmesine geçti. Komisyonların yerine almaması üzerine Bilgiç, oturumu yarın saat 14'de açılmak üzere kapattı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Başörtüsü düzenlemesi bu hafta TBMM'ye sunuluyor
Başörtüsü düzenlemesi bu hafta TBMM'ye sunuluyor
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi, Komisyon'da kabul edildi

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Biz de varız mitingi Ankara'da yapıldı

Biz de varız mitingi Ankara'da yapıldı
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Sakın çamaşırları odada kurutmayın!

Sakın çamaşırları odada kurutmayın!

Kış aylarında dışarıdaki yağmur ve soğuk hava nedeniyle kurumayan çamaşırlarınızı evde kurutmaya çalışıyorsanız dikkat!