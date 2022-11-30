İzmir'de ekmeğe zam: Artık 5 TL'den satılacak

İZTO Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında yapıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla İZTO çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kent ve ülke ekonomisine ilişkin gelişmeler masaya yatırıldı.

EKMEK 5 TL OLDU

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. En son haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.

'ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUNDA CARİ AÇIK 39,2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'

Dünya ekonomisinde enflasyon ve parasal sıkılaşma yaşandığını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dünya ekonomisindeki gelişmeler açısından Türkiye ekonomisine bakıldığında, geçen hafta alınan faiz kararı ve büyüme rakamlarının oldukça tartışmalı bir tablo ortaya çıkardığını söyledi. TÜİK verilerine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 3.9 büyüdüğünü aktaran Özgener, bunun pandemi sonrasında toparlanmanın en düşük seviyesi olduğunu belirtti. Büyüme rakamlarında daralma olduğunu ifade eden Özgener, "Ekonomide üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 0.1 daralma meydana geldi. Yani, turizm gelirlerinin en yüksek seviyeye ulaştığı, Merkez Bankası'nın faizleri tekrar indirmeye başladığı üçüncü çeyrekte ekonomi bahar aylarına göre küçülmüş. Üçüncü çeyrekte ekonomi çeyreksel olarak daralırken, enflasyon yükselmeye devam etti ve belki de en önemlisi cari açık artmaya devam etti. Üçüncü çeyrek sonunda cari açık 39,2 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421.7 arttı. Piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesine ihtiyaç var. Önceliğimiz, para politikasının normalleşmesinin gündemde olması" dedi.

ENFLASYON MUHASEBESİ ÇAĞRISI

Enflasyon muhasebesinin uygulanmasını, sermaye erimesini engellemek adına kaçınılmaz bir durum olarak gördüklerini dile getiren Özgener, geçerli vergi mevzuatına göre muhasebe tutulmasının gerçekçi olmayan sonuçlar oluşturduğunu ve Anayasa'nın 73. maddesinin ihlali anlamında 'aksız ve adil olmayan' vergilendirmelere neden olduğunu söyledi. İhracatçıların daha önce aldıkları siparişlerde iptaller gelmeye başladığına dikkat çeken Özgener, siparişlerin iptal edilmesi nedeniyle navlunda düşüş başladığı haberlerini aldıklarını anlattı.

MECLİS ÜYELERİNE 'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM' UYARISI

Seçim sonrasına ötelenen birtakım maliyetlerin oluşabileceğini öngördüklerini vurgulayan Mahmut Özgener, meclis üyelerini uyararak, şöyle devam etti:

"Seçimden sonra Türkiye ekonomisinde atılması gereken adımlar, mevcut politikaların maliyeti ve düzeltilmesi gereken konuların şimdiden planlanmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Ülke ekonomisini, zorlu bir sürecin beklediğini görüyoruz. Bu dönemi mümkün olan en az hasarla atlatabilmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Bu dönem, bir başka açıdan baktığımızda, yenilikleri görmek ve hayata geçirmek, bütçe verimliliğini sağlamak, işletmelerimizin mali durumlarını gözden geçirmelerinin yanı sıra sürdürülebilir ve kurumsal şirket yönetimleri oluşturmak için de fırsatlar sunuyor."

GÖZTEPE- ALTAY KARŞILAŞMASINDA YAŞANAN OLAYLAR

Göztepe- Altay karşılaşmasında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu belirten Özgener, yaşanan sorunları hasır altı etmeden İzmir'i holiganizmin değil, sporun başkenti, fair play başkenti yapmak için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.