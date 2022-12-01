Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor

AK Parti yönetimi, bir süredir Türkiye genelinde milletvekili adaylığı konusunda yeni yüzlerle ilgili kamuoyu yoklaması yapıyor. İllerdeki kanaat önderleri, STK'lar ve teşkilatlar nezdinde hem mevcut milletvekillerinden memnuniyetleri soruluyor, hem de 2023 seçimlerinde aday olarak görmek istedikleri yeni isimler konusundaki fikirleri alınıyor. AK Parti teşkilat yönetimlerinden çok sayıda ismin milletvekili adayı olmak istediği belirtiliyor. AK Parti yönetimi öncelikle il başkanlarına aday olup olmak istemediklerine yönelik niyetlerini sordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A RAPOR SUNULDU

Edinilen bilgilere göre; 50 civarında il başkanı milletvekili adayı olmak istediğini bildirdi. AK Parti yönetimi aday olmak isteyenlerin 'Genel Merkez'in bilgisi olmadan görevlerinden istifa etmemelerini' istedi. Aralık sonuna kadar seçimlerde aday olmak isteyen il başkanlarının istifa etmeleri istendi.

YÜCEL KAYAOĞLU