Çocuğunu evde bırakıp okula giden öğretmen, döndüğünde şoke oldu!

Antalya'da, kilitli olduğu için kapısı balyozla kırılarak girilen evde bir çocuk bitkin halde buldu. Olay, saat 13.30 sırasında Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. kat dairesinde meydana geldi. Antalya'da yaşayan ve özel bir okulda öğretmenlik yapan İran uyruklu Mina K., 10 yaşındaki oğlu M.K'yi kısa süreliğine evde bırakıp ders vermek için okula gitti.

Bu sırada kapıyı arkadan kilitleyen M.K., odasına geçti. Oğlundan haber alamayan endişeli kadın eve döndüğünde kapının kilitli olduğunu fark edince panikleyip durumu yetkililere haber verdi. O sırada kadının ağlama sesini duyan apartman sakinleri eline aldıkları balyozla kapıyı kırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye 4. kattaki daireye balkondan girmek için merdiven açtığı sırada kapı vatandaşlar tarafından balyozla kırıldı. Baba tarafından bitkin şekilde evden çıkarılan çocuk, annesiyle birlikte özel bir hastaneye götürüldü.

ÇOCUK HAVALE GEÇİRDİ

Kapıyı kırmaya yardım eden Murat Özmele, "Annesi babası evde yoktu. Çocuğun sabahtan biraz rahatsızlığı varmış, uyumuş. Kapı arkadan kilitli olduğu için anne kapıyı açamamış. Kapıyı kırmak zorunda kaldılar ama çocuk yine uyanmadı. İtfaiyeye haber verildi. Komşular olarak kapıyı balyozla kırdık. Baktık çocuk havale geçiriyor, hemen hastaneye götürüldü. İran vatandaşıdırlar. Uzun süredir buradalar ve çok dürüst, iyi insanlar" dedi.