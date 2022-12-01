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Asgari ücrette takvim belli oluyor: Kritik toplantı bugün

7 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren karar için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme takviminin belirlenmesi için bugün işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelecek. Uzmanlara göre, yeni asgari ücret oy birliğiyle belirlenecek ve kısa süre içinde açıklanacak.

Haber Giriş : 01 Aralık 2022 09:10, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 09:24
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Asgari ücrette takvim belli oluyor: Kritik toplantı bugün

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerine sayılı günler kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla görüşecek.

Takvim bugün belli oluyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Peki asgari ücretin belirlenmesinde süreç nasıl ilerleyecek ?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Masaya oturulduğunda tarafların beklentileri belirlenmiş olacak. Yapılacak görüşmelerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir rakama ulaşacak. Tarafların daha kısa sürede anlaşıp asgari ücreti erken bir zamanda, geçen yıl olduğu gibi belki açıklama ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Kararın da oy birliğiyle çıkma ihtimalini yüksek görüyorum."

"Çalışanları memnun edecek bir rakam olma ihtimali yüksek"

2022 yılının ocak ayında asgari ücrete tarihin en yüksek artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 50 zamla çalışanın maaşı 4 bin 253 liraya yükseltildi.

Temmuzda da asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücret net 5 bin 500 liraya çıktı.

2023'deki zammın da beklentileri karşılayacağı tahmin ediliyor.

Zengin, "Rakam açıklandığında çalışanları memnun edecek işletmelerin de devamını sürdürebilir olmasını ve iş gücü kaybına gitmemesini sağlayacak bir rakam olma ihtimalini yüksek görüyorum" dedi.

Asgari ücret, Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.

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