Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı

2023 asgari ücret miktarının belirleneceği ilk toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katılıyor. Ayrıca toplantı öncesi bakanlık binasına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'da ziyarette bulundu.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Bugün takvimi belirlenecek olan toplantı takvimi ilerlemeye başlayacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Buna göre; Asgari ücret zammının Aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

Bakan Bilgin'den umutları artıran sözler

Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Bakan Bilgin habercilere yaptığı açıklamada "İşçileri [...] enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi. Geçen sene [...] kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor [...] Bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

Açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL

Kasım 2022 açlık ve yoksulluk sınırı rakamları Çarşamba günü TÜRK-İŞ tarafından açıklandı. Buna göre gıda enflasyonu yüzde 137'nin üzerinde artarken Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı -açlık sınırı 7 bin 785 liraya dayandı. Yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi. Evli olmayan ve çocuksuz bir kişinin yaşam maliyeti ise 10 bin 171,17 TL'ye vardı.

Patronlar 8 bin TL, işçiler 13 bin TL diyor

Sendikalar müzakerelere 10-13 bin TL ile başlamayı planlıyor. İşveren dünyasında ise refah payını da kapsayan artışla asgari ücretin 8 bin -8 bin 500 TL olarak belirlenmesi eğilimi var. Türk-İş evli olmayan ve çocuksuz bir çalışanın hayat pahalılığına10 bin 171,17 TL'lik bir ücretle karşı koyabileceğini savunuyor. Tespit Komisyonu'nda olmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise, yoksulluk sınırının 26 bin 123 lira olduğundan hareketle, asgari ücretin en az 13 bin olmasını istiyor.

Asgari ücrete 2023'te kaç lira zam gelecek?

Asgari ücret ödemeleri için yüzde 40 oranında zam yapılmasıyla birlikte ödemeler 7.700 TL, yüzde 45 oranında zam yapılması durumunda 7.975 TL, yüzde 50 oranında zam yapılmasıyla da 8.250 TL olarak ödeme yapılacak.