ÖSYM'nin sınav ücretlerinin yüksek olması 'güvenlik' içinmiş

2022 yılının ilk yarısında 1 milyar 31 milyon TL gelir elde eden ÖSYM, adayların tepkisine yol açan yüksek başvuru ücretlerinin nedenini açıkladı. Hemen her merkezi sınavın ardından şaibe iddiaları ile gündeme gelen kurum, "sınavların sıhhati ve güvenliği için" başvuru ücretlerinin yüksek tutulduğunu öne sürdü.

GÜVENLİK SAVUNMASI

Bakan Özer'in, CHP'li Gök'ün sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanlığımız, adaylara sınavlarda sadece hak ettiğinin verilmesi, haksız kazanımların önüne geçilmesi için her türlü güvenlik tedbirinin alınması kapsamında büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Ancak Türkiye genelinde büyük bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı adaylardan topladığı sınav başvuru ücretleri ile sağlayan başkanlığımız sınırlı kaynaklarla bu işi yürütmektedir. Sınav başvuru ücretlerinin daha düşük belirlenmesi, sınav güvenliği, görevli sayısı, soru oluşturma ve bilişim teknolojileri kapsamında kısıtlamayı gerektirecektir ki bu durum sınavların sıhhatini ve güvenliğini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir."