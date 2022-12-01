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Asgari ücret kaç para olacak? Kurtulmuş'tan açıklama

Asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Saat 14.00'te işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geleceği kritik toplantı öncesi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kaynak : CNN Türk
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 12:02, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 12:17
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Asgari ücret kaç para olacak? Kurtulmuş'tan açıklama

Türkiye, Aralık ayının ilk gününden itibaren asgari ücret heyecanını yaşamaya başladı. Çalışan milyonlarca kişi asgari ücret zammını merak ediyor. Bazı uzmanlar %50, bazı uzmanlar da %60 oranını ifade ederken AK Parti'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi!

CNN Türk canlı yayınına katılan Numan Kurtulmuş, "Asgari ücret 8 bin TL'nin üzerinde bir rakam mı olacak?" sorusuna dikkat çeken ifadeler kullanarak yanıt verdi.

"Asgari ücret için nasıl bir artış olacak?

8 bin TL'nin üzerinde bir rakam olacak mI?" sorusuna yanıt veren AK Partili Kurtulmuş, milyonları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret zammıyla ilgili milyonların gözü bugün yapılacak toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile saat 14.00'te bir araya gelecek.

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullanırken, heyecanlandıran açıklama AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş "Vatandaşımızın 'İyi oldu' dediği bir asgari ücret açıklanacaktır!" diye konuştu.

AK Partili Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

"Bir rakam söyleyemem ancak asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. İlk toplantı bugün yapılacak. Herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek ve Türkiye ekonomisinin genel dengeleri çerçevesinde makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır.

Vatandaş iyi oldu diyecek

Özellikle son dönemde içerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü şartların, vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için bu asgari ücrette de vatandaşımızın 'iyi oldu' diyeceği, tatmin edici bir zam oranı açıklanacağını ümit ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki ana fikri vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek.

Enflasyonda düşme eğilimi olacağı görülüyor

Türkiye açısından pandemi parantezi kapandı. Bizim için önemli olan tezgahı dağıtmamaktır. Türkiye başından itibaren üretimin artırılması perspektifini tercih etti. Türkiye frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti. Mallarımız satılıyor, ihracatımız artıyor. Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü. Büyüme demek üretime devam etmek demek. Temel meselelerimizden biri enflasyondur. Enflasyon inşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Enflasyonda düşme eğilimi olacağı görülüyor.

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