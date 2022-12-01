'Yürütme organının doğrudan seçmeyi halktan geri almak istiyorlar'
'Yürütme organının doğrudan seçmeyi halktan geri almak istiyorlar'
24 Ay Taksitli %1.55 Oranlı Kredi
24 Ay Taksitli %1.55 Oranlı Kredi
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret kaç para olacak? Kurtulmuş'tan açıklama
Asgari ücret kaç para olacak? Kurtulmuş'tan açıklama
Bir sahte doktor da Erzincan'da ortaya çıktı: Hasta sevk ederken yakalandı
Bir sahte doktor da Erzincan'da ortaya çıktı: Hasta sevk ederken yakalandı
Altının gram fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.066 lira seviyesinden işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik
Asgari ücrette takvim belli oluyor: Kritik toplantı bugün
Asgari ücrette takvim belli oluyor: Kritik toplantı bugün
'Annem FETÖ'ye sempati beslemiş olabilir ama FETÖ'cü değil!'
'Annem FETÖ'ye sempati beslemiş olabilir ama FETÖ'cü değil!'
Gelmiyorsan iptal et! Randevu sıkıntısından sağlıkçılar da dertli
Gelmiyorsan iptal et! Randevu sıkıntısından sağlıkçılar da dertli
Çocuğunu evde bırakıp okula giden öğretmen, döndüğünde şoke oldu!
Çocuğunu evde bırakıp okula giden öğretmen, döndüğünde şoke oldu!
Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor
Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor
DEAŞ'a ekonomik darbe: 17 kişinin malvarlığı donduruldu
DEAŞ'a ekonomik darbe: 17 kişinin malvarlığı donduruldu
Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
Ayşenur öğretmenin son derste yazdığı notlar sınıfındaki tahtada
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Bakan Özer'den 'ücretsiz yemek' açıklaması: 2,5 milyon öğrenci yararlanacak
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Erdoğan, Bakanlar Bilgin ve Nebati ile bir araya geldi
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Bakan Ersoy açıkladı: Sözleşmeli sanatçılar da kadroya geçecek
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Valilikten fahiş kira artışı açıklaması: Savcılığa şikayette bulunun
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
42 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Sayı aydan aya değişiyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
İstanbul'a 2 binden fazla yeni taksi geliyor
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
'Sahte doktor' olayına ilişkin idari soruşturma tamamlandı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Sürücülere önemli uyarı: Yarından itibaren bin 152 lira cezası var
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Erdoğan'dan EYT zirvesi...Hazine ve Çalışma Bakanı ile görüşecek
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
Bu öğretim görevlisi alım ilanına adaylardan tepki
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
'Kripto varlıklar ve NFT' caiz mi? Diyanet fıkhi açıdan ele aldı
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 25 bin 365 liraya yükseldi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Erdoğan açıkladı: Düzce 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Yürütme organının doğrudan seçmeyi halktan geri almak istiyorlar'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masanın anayasa değişikliği çalışmasına ilişkin, "Yürütüme organını doğrudan seçme hakkını Türk halkından geri almak istiyorlar. Bu yetkiden korkuyorlar. Türk halkına güvenmiyorlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 13:24, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 13:31
Yazdır
'Yürütme organının doğrudan seçmeyi halktan geri almak istiyorlar'

Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nda düzenlenen "Engelsiz Adalet Çalıştayı"nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altı muhalefet partisinin anayasa değişikliği çalışmasının açıklandığının hatırlatılması üzerine Bozdağ, önerilerde yeni bir şeyin bulunmadığını belirtti.

Halkın hür iradesiyle seçimlerde iktidar olma ümidini kaybeden siyasi partilerin vesayet odaklarıyla ya da pazarlıklarla halktan alamadıkları, bundan sonra da alamayacakları iktidar yetki ve görevini Ankara'da alabilme ümidiyle parlamenter sisteme geri dönmek istediğini ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yürütüme organını doğrudan seçme hakkını Türk halkından geri almak istiyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı yürütme organıdır, yürütme organını doğrudan Türk halk seçmektedir. Bu yetkiden korkuyorlar. Türk halkına güvenmiyorlar. Türk halkından bu yetkiyi alamayacaklarına dair endişe taşıyorlar. O yüzden halkın sahip olduğu yürütme organını seçme hak, yetki ve gücünü halktan almak istiyorlar."

Bakan Bozdağ, altı muhalefet partisinin millete güvenmediğini, milletten iktidar yetkisini alma umudunu kaybettiğini vurguladı.

"Milletimizin kendisine verilen yetkiyi ve gücü, milletten umudunu kesmiş, millete güvenmeyen o siyasilerin doğrultusunda bunlara vereceğine inanmıyorum." diyen Bozdağ, Türk milletinin milli iradeyi zayıflatan her düşünce ve teşebbüsün karşısında olduğunu söyledi.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu değişiklik, çok net söylüyorum milli iradeyi zayıflatan, milli iradenin elindeki gücün bir kısmını milli iradeden gasp etmek isteyen bir öneri içeriyor. Türk halkı, bu değişime izin vermeyecektir. Hiçbir zaman Türk halkının elinden yürütme organını doğrudan seçme hak ve yetkisi alınamayacaktır. Ne altılı masanın buna gücü yeter ne de onlara destek veren başka çevrelerin buna gücü yeter. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem kılıfı ya da adı altında güçlendirilmiş vesayet sisteminin yeniden ihyası yapılmak istenmektedir. Çok net şekilde, burada halkın iktidar kurduğu, iktidar değiştirdiği, sandıkta güvenoyu verdiği düzenden vazgeçilerek, parlamentonun içinden başbakanın çıktığı, parlamentonun güvenine dayandığı, başbakanını cumhurbaşkanının belirlendiği parlamenter sisteme dönüş bu. Burada baktığınızda başbakan kim, parlamenter sistemde belli değil. Halk milletvekili seçiyor. Başbakanı kim seçiyor, cumhurbaşkanı seçiyor. Bakanları da başbakan seçiyor, cumhurbaşkanının onayıyla atanıyor. Cumhurbaşkanı üzerinden bir dizayn yapılıyor parlamenter sistemde, şimdi aynı şeyi yeniden getiriyorlar. Kirli pazarlıklar, vekil transferleri, tehdit, şantaj ve başka başka milletin onaylamadığı yol ve yöntemlerle iktidar olma, devirme olaylarını parlamenter sistemde Türkiye çok yaşadı."

- "Geçmişte bedelini ödediğimiz bir sisteme dönmenin kimseye bir faydası yoktur"

Bakan Bozdağ, milletten iktidar alma umudunu kesenlerin yüzde 1 ile de olsa iktidarın bir yerinden tutunabilme ihtimaline yatırım yaptığına işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, güçlü iktidar oluşturan, siyasi istikrar kuran bir sistem olduğunu aktaran Bozdağ, Türkiye'nin istikrarsızlıktan ve zayıf iktidarlardan çok çektiğini bildirdi.

Bozdağ, 20 Kasım 1991'den AK Parti'nin iktidar olduğu 18 Kasım 2002'ye kadar geçen süreçte Türkiye'de 9 hükümetin kurulduğunu, bu dönemde iki büyük ekonomik kriz ile 28 Şubat post modern darbesinin yaşandığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme dönüşün bir başka anlamı da koalisyonların olduğu, siyasi istikrarsızlığın olduğu, zayıf iktidarların olduğu Türkiye'ye hasretle yeniden dönme iradesi ortaya koymaktır. Geçmişte bedelini ödediğimiz bir sisteme dönmenin kimseye bir faydası yoktur, olmayacaktır. Bunu hepimizin görmesinde fayda vardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlü lider istediğine işaret eden Bakan Bozdağ, parlamenter sistemin güçlü lidere ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Tayyip Bey gibi güçlü bir lider çıkaramayan, böyle bir liderle de milletin huzuruna çıkamayacağını gören altılı masa, güçlü lider aramayan, milletin yüzde 50+1 oyuna ihtiyaç duymayan, yüzde 10'u da yüzde 20'yi de yerine göre yüzde 30'u da yüzde 1'e de iktidarın bir parçası yapma ihtimali barındıran parlamenter sisteme dönmek istiyorlar. Bu da milletin hayrına değildir. Öneriye baktığınız zaman cumhurbaşkanını halk seçiyor. Şimdi düşünün bir ülkede cumhurbaşkanı yüzde 50+1 oyla halkla seçildi ama koalisyon var, başbakan da yüzde 20'yle, 25'le başbakan. Ne olur orada? Yetkiyi halktan alan bir cumhurbaşkanı var arkasında yüzde 50+1 belki daha da çok fazla halk oyu var, destek var ama arkasında yüzde 20 destek olan bir başbakan var. Şimdi bu ayrı meşruiyet tartışmaları başlatacağı gibi öte yandan da cumhurbaşkanını sembolik hale getirmek isteyenlerin hedefine de hizmet etmez. Bunun anlamı cumhurbaşkanıyla hükümet arasında tartışmadır. Hükümet arasında krizdir. Pek çok konuda pek çok meselede cumhurbaşkanıyla hükümeti karşı karşıya getirmektir."

Altılı masanın yapılacak düzenlemeyle ne tür sonuçlar doğuracağı konusunda yeteri kadar hesap yaptığı kanaatinde olmadığının altını çizen Bozdağ, parlamenter sisteme geri dönme hayalinin kurulduğunu belirtti.

Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"İşin özü, esası, parlamenter sisteme geri dönme kılıfı adı altında güçlendirilmiş vesayet sistemine geri dönmektir. Koalisyonlara, istikrarsızlığa, krizlere, darbelerin, muhtıraların, darbe teşebbüslerinin olduğu Türkiye'ye geri dönmektir. Türkiye'nin sorunlarını çözmek yerine, kendi aralarındaki kavgalara vakit ayıran liderlerin olduğu bir Türkiye'yi umut olarak milletin önüne sunmaktır. Eski Türkiye'yi Türk milletinin önüne umut olarak kimse koyamaz. Türk milleti eskiyi de yaşadı, bugünü de yaşadı. Umut yeni şeyler ortaya koymaktır. Bunların yeni şeyi ortaya koyduğu yok."

- "Sonuçları asla iyi olmaz"

Altı muhalefet partisinin anayasa değişikliği hükümleri arasında "Bireysel başvuruda, bir temel hakkın ihlalinin kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerinden kaynaklandığı kanaatine varılması halinde, Genel Kurulca bu kanun ya da kanun hükmünde kararname hükmünün iptaline karar verilebilir." maddesinin yer aldığının belirtilmesi üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bu önerinin net sonuçlar doğuracağını, bu öneriyi hazırlayanlar eminim yeterince hesap etmemişlerdir. Anayasa Mahkemesi, anayasaya göre kanunların ve cumhurbaşkanı kararnameleriyle iç tüzüğün anayasaya uygunluk denetimini yapar, şekil ve esas bakımından. Şimdi bunun dışında bir denetim yapmaz. Bir de vatandaşlarımız, defi yoluyla bir davada kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğuna inanırsa ve bunu da mahkeme ciddi görürse mahkemenin müracaatı üzerine de Anayasa Mahkemesi bunu görüşüp iptal edebilir ama bu düzenleme, bu değişiklik önerisi eğer kabul görürse bireysel başvuruya geldiği zaman Anayasa Mahkemesine eğer burada hak ihlali kanundan kaynaklanıyorsa o kanunu doğrudan iptal etme hakkı veriyor. Yani başvuru şartı bile yok. 'Ben baktım, bu kanunu beğenmedim, iptal ediyorum.' Yani bu yargısal aktivizmin önünü açar. Anayasa Mahkemesi, Meclisimizin yasama yetkisini buradaki bu yöntemi kullanarak daralttıkça daraltır. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Anayasa Mahkemesini Meclisin yerine neredeyse taşıyacak, sınırı belli olmayan çok geniş bir yetkiyi Anayasa Mahkemesine veriyorlar.

Öte yandan cumhurbaşkanının siyasetle iştigalinden korkuyorlar. Siyasetçiler kötü adam. Mahkemeler iyi adam, kurullar, kurumlar iyi, siyasi kurumlar, siyasetçiler kötü. Madem siz bu kadar kötüsünüz, niye siyaset yapıyorsunuz? Siyasete ve siyasetçilere, milletin seçtiği parlamentoya bu kadar inancınız zayıf, o zaman parlamentoda ne işiniz var? Yani bir defa hepimizin durduğu yeri iyi görmesi lazım. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yoluyla kanunları iptal etmesi yetkisiyle donatılması çok net söylüyorum, Anayasa Mahkemesinin Meclisimizin yasama yetkisini her geçen gün daraltması ve yargısal aktivizme dönük bir değişime yol açması çok kuvvetle muhtemeldir. Bu doğru bir iş değildir. Yani bunun millete de devlete de altılı masaya da hiçbir hayrı yoktur. Öyle zannediyorum ki iyi olur diye birileri söylemiş olabilir ama sonuçları asla iyi olmaz."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, engelli vatandaşlara yönelik hukuk terimleri sözlüğünü hazırlama kararı aldıklarını bildirdi.

Bozdağ, Adalet Bakanlığında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Adalet Çalıştayı"na katıldı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın atılacak adımlarda bir rehberlik görevi üstleneceğini belirtti.

Hükümet olarak engellilerin hak ve hukukunu korumak, onların onurlu bir birey olarak yaşamalarını sağlamak için önemli reformlara imza attıklarını bildiren Bozdağ, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde yaptıkları değişiklikle engelliler lehine pozitif ayrımcılığı anayasa ilkesi haline getirdiklerini anlattı.

Engellilerle ilgili mevzuatta da değişiklikler yaptıklarını hatırlatan Bozdağ, engellileri inciten kavramların hukuk mevzuatından çıkarıldığını vurguladı.

Bozdağ, "Önümüzdeki dönemde de her türlü hukuksal ifadede, uygulamada kullanılacak lisanın, kavramların, engelli vatandaşlarımıza karşı saygıyı, sevgiyi ve onların onurunu korumayı hedefleyecek kavramlar olmasına hükümet olarak yaptığımız bütün uygulamalarda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve göstereceğimizi ifade etmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yasama çalışmalarında da aynı hassasiyeti gösterdiğini görüyoruz." dedi.

- "Adli süreçleri başlatmaktan çekinmeyin"

Türk Ceza Kanunu'nun nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen maddesi çerçevesinde "Bir kimsenin engelliliği nedeniyle ona mal satmayan veya ona bir yeri kiralamayan veya onu işe almayan, çalıştırmayan kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını" içeren bir düzenlemenin de uygulamaya alındığını aktaran Bozdağ, "Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum, Türkiye'de işe girmede ve başka şeylerde engelliliği engel gören, esasında kendisi zihnen engelli olanlara karşı yasalarımızın sağladığı korumadan lütfen istifade edin. Bunlarla ilgili adli süreçleri başlatmaktan çekinmeyin." diye konuştu.

Engellilerin önüne konulan her engeli kaldırmanın büyük bir görev olduğuna işaret eden Bozdağ, Adalet Bakanlığı olarak engellilerin adalete erişimiyle ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bekir Bozdağ, adliyelerin engellilere yönelik dizayn edildiğini kaydetti. Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı olarak yeni bir çalışmayı başlattık. İşaret diliyle hukuki terimler sözlüğü, engelli vatandaşlarımızla ilgili bir hukuk terimleri sözlüğünü hazırlama kararı aldık. Bununla ilgili bakanlığımızda, ilgili birimdeki arkadaşlar çalışmalara başladılar. Yakında sadece hukuk terimlerini kapsayan engelli vatandaşlarımızın kullanacağı bir sözlüğü de hizmete sunacağımızı ifade etmek isterim."

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) de engellilere yönelik düzenlenmesiyle ilgili de çalışmalar yaptıklarını bildiren Bozdağ, UYAP'ta engellilere yönelik erişilebilirlik menüsünün yer alacağını söyledi.

Engellilerin Adalet Bakanlığında istihdamı konusunda da hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Bozdağ, "Engelli vatandaşlarımızın hakim ve savcı sınavlarında değerlendirilmesi hususunda da talepler var. Zaten bizim şu anda uygulamamızda engelli vatandaşlarımızdan bu görevi yapan arkadaşlarımız var. Başarıyla da yapıyorlar. Yeni dönemde de biz bu konuda sınavda başarı kriterlerini yakalamış olmalarının önünde engelliliklerinin bir engel oluşturmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Bakan Bozdağ, engellilerden gelen her talebe de açık olduklarını sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Sabah yazarı: AK Parti'de 'bir kaç akil adam' Meclis'e girsin! Geri kalanlar tasfiye edilsin
Sabah yazarı: AK Parti'de 'bir kaç akil adam' Meclis'e girsin! Geri kalanlar tasfiye edilsin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan 'Sinop' paylaşımı:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan 'Sinop' paylaşımı:
AK Parti Balıkesir Milletvekili Ok, ölümden döndüğü süreci AA'ya anlattı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Ok, ölümden döndüğü süreci AA'ya anlattı
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesi kabul edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesi kabul edildi
Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda: Bayrağımızı astık çok mutluyuz
Gambiya KKTC'yi tanıma yolunda: Bayrağımızı astık çok mutluyuz
Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor
Parti yönetimi 'niyetlerini' sordu: 50 il başkanı vekil olmak istiyor

Bu Habere Tepkiniz

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.
Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Merdiven çıkarken zorlanıyorsanız dikkat!

Merdiven çıkarken zorlanıyorsanız dikkat!

Hastalar tarafından çok fazla önemsenmeyen Mitral kapak hastalığı nedir?