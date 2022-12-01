Balıkesir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 13:29, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 13:29
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından İvrindi ilçesinde Emniyet Amirliği görevlilerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü.
Ekipler, FETÖ bünyesinde aktif faaliyet yürüten ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile örgütün finans yapılanması ve mütevelli heyetinde bulunduğu belirlenen ve 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen hükümlüyü yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız