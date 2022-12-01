Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 kuruluşa tahvil artırım yetkisi verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 14:42, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 14:44
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden Ocak 2028 vadeli tahvilin artırımı için bugün Bank of America, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız