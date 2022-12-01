'Emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek'
TİSK Başkanı Akkol: "(EYT) Emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek."
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 15:12, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 15:16
TİSK Başkanı Akkol: "(EYT) Emekli çalışanlar ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İşverenlere ilave maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız