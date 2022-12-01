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İBB yöneticisi Yavuz Saltık 'terör örgütüne yardım' suçundan hakim karşısına çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla "terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 15:19, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 15:20
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İBB yöneticisi Yavuz Saltık 'terör örgütüne yardım' suçundan hakim karşısına çıktı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, CHP Milletvekili Turan Aydoğan ve bazı partililer izleyici olarak katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz Saltık, öncesinde, İBB'de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yaptığını belirterek, "Sosyal Hizmetler Başkanlığı dezavantajlı gruplara yardım eder. Pandemi sürecinde farklı inanç gruplarından, farklı meslek gruplarına yüzlerce insanla görüşme yaptım. İnsanlar bir koliye muhtaç durumdalar. Bu süreçte Erzurumlu olarak tanıdığım ve görüştüğüm bir kişi sonucu bana dava açıldı." ifadelerini kullandı.

Böyle bir suçlamayla burada olmaktan dolayı hicap duyduğunu belirten Saltık, sosyal yardım kriterlerinde sabıka kaydı sorgulama gibi bir şeyin olmadığını, yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiye, devletin parasının yüklendiği bir kartın verildiğini kaydetti.

Saltık, sosyal inceleme yaparak, resmi kriterler çerçevesinde yardıma ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişiye kart verdiklerini ifade ederek, "Bu kart yoksulluk sınırı altında olan kişilere verilirdi. Benim burada olma sebebim market kartı. Bu kartı vermekten sorumluyum. Benden önceki dönemde de, İBB kayıtlarında bu kartla kimin alışveriş yaptığı bellidir. Yoksullara hak temelli yardım yönetmeliği dışında hiçbir işlem yapmadım. İddianamede yer alan suçun benim aracılığımla nasıl işlendiğini göremedim." diye konuştu.

DİAYDER davasında yargılanan DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine sanık Saltık, "Pandemi döneminde bize 1 milyona yakın kişi başvuru yaparak yardım talep etti. Erzurumlu bir dernek de başvuru yaptı. Ekrem Baran'la ilk kez orada karşılaştım, onun dışında hiçbir ilişkim yoktur. HTS kayıtlarından da bakılabilir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Yavuz Saltık'ın hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin deşifresi amacıyla 23 sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak veya bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iddianame düzenlenerek dava açıldığı ifade edildi.

İddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ile Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

DİAYDER soruşturmasında İBB'den alınan ve bir perakende zincir markette kullanılmak üzere 150 liralık yardım kartlarının 20-25 adet olarak "Mele" diye tabir edilen kişilere verildiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, bu kartların örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilenlerin ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Sanığın yardım talebine gelen gruplar hakkında yeterince araştırma yapmadığı aktarılan iddianamede, bu nedenle Saltık'ın "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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