Beylikdüzü'nde iki genç evde silahla vurulmuş halde bulundu
Beylikdüzü'ndeki bir evde biri kız 2 genç, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 15:21, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 15:22
Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, üst kattan gelen silah sesi ve bağrışmalar üzerine polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silahla vuruldukları anlaşılan Muhammed Yusuf T. (20) ve Duygu U'nun (19) cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis, olay sırasında evde bulunan Muhammed Yusuf T'nin annesi ve ağabeyinin ifadesine başvurdu.
Ölen gençlerin cenazeleri, evdeki incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız