Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden 20 bin TL'lik promosyon anlaşması

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün personelinin maaş promosyon ihalesi gerçekleşti. 4 bankanın katılım sağladığı ihaleyi 45 aylığına Ziraat Bankası 20 bin 362,50 TL teklifle aldı. İl Müdürü Ali Sait Çeçen ile Ziraat Bankası yetkilileri arasında maaş promosyon anlaşmasını imzalandı. Törene İl Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, Şube Müdürü Mahmut Şahin, Ziraat Bankası Elazığ Şube Müdürü Nihat Yıldırım, Öz Sağlık-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı İrfan Demirtaş ve ilgili personel katıldı.

Promosyon ihale hakkında bilgi veren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, "İl müdürlüğümüz personellere ait banka maaş ve promosyon ihalesi bugün 4 bankanın katılımıyla gerçekleşti. Promosyon ihalesi 666 personel için 45 aylığına ile Ziraat Bankası'nın vermiş olduğu 20 bin 362, 50 TL teklifle sonuçlanmıştır. Promosyon ihalesinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz" diye konuştu.