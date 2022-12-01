'Yabancı büyükelçiliklere uyarı mesajı gönderildi' iddiası yalanlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız istihbarat birimlerince, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır." denildi.

Söz konusu haberde bazı büyükelçiliklerin, Ankara'daki güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı öne sürülmüştü.