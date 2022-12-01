Gram altında yeni rekor

Altın Çarşamba günü yüzde 1,1'lik artışının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair işaretler vermesiyle yükselişe geçti.

Spot piyasada altının onsu 1.787 doları gördü. Gram altın ise 1.070 TL'yi geçerek rekor kırdı.

Altın, Fed'in daha az şahin olacağına dair sinyaller üzerine dolar ve tahvil getirilerinde düşüş yaşanan Kasım ayını yüzde 8'lik bir primle kapatmıştı.

Faiz getirisi olmayan değerli metal, tahvil getirileri ile negatif korelasyona sahip.

Powell ABD ekonomisi resesyona girmeden enflasyonun kontrol altına alınabileceği konusunda iyimser olduğunu ancak borçlanma maliyetlerinin artmaya devam etmesi ve bir süre daha sıkı kalması gerektiğini söyledi.

ABD'deki iş ilanları Ekim'de düşerken, Amerikan şirketlerinde işe alımlar Kasım'da soğuma sinyalleri verdi ve ücret artışları hafifledi. Bunlar işgücü piyasasını zayıflatarak enflasyonu soğutmaya çalışan Fed için umut verici işaretler olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Bloomberght