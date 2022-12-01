Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlandı: SBÜ zirvede

YÖK'ün izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında yıllık olarak yayımlanan 2022 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında aktif olarak faaliyette bulunan 199 üniversitenin "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorilerindeki verileri analiz edilerek sunuldu.

Rapora göre 2015 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorilerinde ön plana çıktı.

Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısına göre dağılımında 1.794 yayın ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi birinci sırada yerini aldı. Bununla birlikte, öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayın sayısı sıralamasında da birinci sırada konumlandı.

Benzer şekilde, açık erişim imkanı bulunan bilimsel yayın sayısına göre yapılan sıralamada ise 3.298 yayın ile birinci sırada yerini korudu.

Üniversitelerin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan yayın sayısına göre dağılımında toplam 3.127 yayın ile ilk sıraya yerleşen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında uluslararası hakemli dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayımlanmış yayın sayısı sıralamasında 1. sırada bulunuyor.

Ar-Ge'ye harcanan yatırım bütçesi oranının en yüksek olduğu üniversitelerin açıklandığı sıralamada da 4. sırada yer aldı.

Raporda, üniversitelerin topluma etkisini belirten bir unsur olarak öğrenci başına harcanan kaynaklara ilişkin veri de sunuldu. Üniversitedeki eğitim kalitesini ölçmek amacıyla "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorisi altında yer alan öğrenci başına cari gider ölçütüne göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi, devlet üniversitelerinin dahil edildiği öğrenci başına yapılan cari harcama miktarı sıralamasında 80,84 (Bin TL) ile ilk sırada yer aldı.



"GURUR DUYUYORUM"



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "2015 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Rektörü olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" kategorilerinde çok önemli başarılara imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen dünya çapında köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir" diyen Prof. Dr. Erdöl şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki kısa süre içerisinde dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 100'de yer bulacağız. Yeter mi, yetmez. Hedef ilk 100 ama o da şimdilik! Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu ile birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır. Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız hamdolsun Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir."