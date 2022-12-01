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'10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, '10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor, değerlendiriyoruz' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 20:14, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 20:17
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücrete ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "Dar gelirli vatandaşlarımız enflasyon karşısında ezilmeyecek. Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını düşünüyorum" dedi.
Altılı masanın belediye başkanlarından transferlerin devam edeceğini belirten Özhaseki, "10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor, değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını düşünüyorum"
Aralık ayının gündemi olan ve görüşmelere başlanan 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna yanıt veren Özhaseki, "Bizim birinci tercihimiz elbette ki dar gelirli insanın alım gücünün artması. Bundan dolayı bizim birinci tercihimiz, asgari ücretin en yüksek düzeyde tutulup, daha rahat geçinilmesi şeklinde olur. Ama benim şahsi kanaatim dar gelirlilerin, asgari ücretlinin 'Evet iyi oldu. Ellerine sağlık bu hükümetin' diyeceği bir rakam olacak. Asgari ücret açıklandığı zaman herkesi tatmin edecek. İşvereni de düşünmek zorundayız, dar gelirli enflasyon karşısında ezilmeyecek. Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını düşünüyorum" dedi.

"Altılı masanın Anayasa taslağında eski Türkiye özlemi var"
Altılı masanın Anayasa taslağının eskiye özlem olduğunun altını çizen Özhaseki, "Sunmuş oldukları Anayasa taslağına baktım. Eski Türkiye özlemi ve eskiye dönüş var. Eski Türkiye'de ne vardı? Bolca kaos ortamı, koalisyonlar ortamı ve vesayetler rejimi vardı. Bunun altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum; o vesayet odaklarını yeniden güçlendirmeye çalıştığınızda başınıza başka belalar açıyorsunuz. Eskiden bir başsavcı efendinin oturup, gazete kupürleri ile yüzde 50 oy almış partiye kapatma davası açtığını gördük. Hukukçuyum diye geçinenlerin 367 garabetlerini yaşattıklarını gördük. Besleme basın vasıtasıyla reklamlarını yaparak hükümet devirdiklerini gördük. Faili meçhuller işleyerek ihtilal ortamlarına doğru götürülen yapıları gördük. Aslında eski Türkiye özlemini, oraya dönüş işaretlerini çok rahat söylediklerini anlayabiliyorum. Bol vaat var, yenilik yok, süslü kelamlar var. Bir de masanın altından kafasını uzatan bir parti var, 'İstanbul, Ankara belediye başkanlıklarını sayemizde kazandınız, bizi yok sayamazsınız' diyen bir yapı var. Bu anayasa taslaklarında onları hoşnut etme çabası var" şeklinde konuştu.

"Vatandaşın üzerinden baskı kalktı"
Doğuda önceki dönem HDP'de olan pek çok belediyeyi kazandıklarını söyleyen Özhaseki, "PKK'nın baskısıyla HDP birçok belediyeyi almıştı. PKK'dan korkularına vatandaşlarımız oylarını HDP'ye vermek zorunda kalmıştı. Güvenlik sağlandı. İnsanlar artık özgürce düşüncelerini dile getirebiliyor, oylarını özgürce kullanabiliyor. HDP önümüzdeki yerel seçimlerde birçok belediyeyi alamayacak. Vatandaşlarımızın üzerinden PKK baskısı ve silah korkusu kalkınca rahatça hareket edebiliyorlar. Güvenlik meselesi birinci sorundu, bu sorunda ortadan kalktı. Artık vatandaşlarımız oylarını özgürce kullanabiliyorlar. Bu nedenle HDP'ye yönelişler azaldı" değerlendirmesini yaptı.

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