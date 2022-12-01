Cinayetin görgü tanığı film çekiliyor sanarak polisi aramadı

Şırnak'tan Ankara'ya araç almak için gelen Hüseyin Angı'yı öldüren ve cesedini göl kenarına atan 6 sanığın "cinayet", "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık C.K.'ye söz verdi.

Tanık C.K. ifadesinde, çocukluk arkadaşı ve aile dostu olan Angı'nın olaydan birkaç gün evvel kendisini arayarak "İbrahim" isimli bir kişiden araba aldığını ve Ankara'ya gideceğini söylediğini aktardı.

Olay günü saat 13.20 sıralarında aradığı maktulün telefonu açmadığını, aradan bir süre geçtikten sonra telefonun açıldığını anlatan C.K., "Telefon açılınca karşıdan yanıt gelmedi ancak Hüseyin 'Arkadaşlar niyetiniz nedir?' diye yanındakilere bağırıyordu. Bu sırada bağrışma sesleri geldi ve bir daha telefonu açmadı" diye konuştu.

Bir müddet sonra sanıklardan İbrahim Ay'ı arayarak Angı'ya ulaşamadığını söylediğini anlatan C.K., Ay'ın araba satışı konusunda anlaşamadıklarını, Angı'nın da yanında olmadığını söylediğini aktardı.

C.K., Ankara'ya doğru yola çıktıkları sırada Gölbaşı'ndaki hastaneden arandıklarında morgda olduğunu öğrendiklerini Angı'nın cenazesini alıp Şırnak'a götürdüklerini söyledi.

Tanık A.Ö. de sanık Ay ile daha önce internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı telefonu için anlaştıklarını, buluştuklarında ise sanığın telefonu alıp ücretini ödemediğini, bunun üzerine şikayetçi olduğunu söyledi.

"Film çekiyorlar zannettim"

Tanık E.K. de 23 Mart Çarşamba günü müşterilerine mobilya götürmek için aracıyla Ankara-Konya otobanından Gölbaşı'na bağlanan patika yolda seyrederken, beyaz bir aracın önünde 2 kişinin yerde yatan bir kişiye silah doğrulttuğunu gördüğünü anlattı.

E.K., olayı görünce çok korktuğunu, mobilyayı teslim ettiği sırada gördüklerini müşterisine anlattığını söyledi.

Görgü tanığı E.K., mahkeme heyeti başkanının "Neden emniyet birimlerini aramadın?" sorusuna, "Müşterimle konuştuğumuzda o bölgede bazen film seti kurulduğunu söyledi. Ben de film çekiyorlar zannettim" yanıtını verdi.

Avukat beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sarı ve Ay'ın mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Şubat 2023'e erteledi.