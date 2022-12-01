Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2022 22:25, Son Güncelleme : 01 Aralık 2022 22:25
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 45 yaşındaki Metin Erdir, izinli olduğu gün evinde kalp krizi geçirdi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Erdir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erdir için yarın İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız