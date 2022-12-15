44 saat derse giren atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise bu öğretmenlerin haftada 24 saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan işletmelerde meslek eğitiminde görevlendirilen öğretmenlerin bu görevleri karşılığında haftada yararlanabilecekleri azami ek ders görevi sayısı da, anılan Kararın 15'inci maddesinde belirlenmiştir.

Öte yandan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.08.2022 tarihli ve 54622844 sayılı yazısında; "Bilindiği üzere; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programları da açılmaktadır. Mesleki eğitim merkezi programları, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olup mesleki ve teknik eğitim programları ile birlikte değerlendirilmesi ve derslerinin de hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.

Ancak, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda hafta sonunda da verilebileceği değerlendirildiğinden, konuyla ilgili İliniz dahilindeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürlüklerinin bilgilendirilmesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi programları ile mesleki eğitim merkezi programlarının birlikte planlanması ve eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir." denilmiştir.

Görüleceği üzere söz konusu yazıda; mesleki eğitim merkezi programlarının, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olduğu, mesleki ve teknik eğitim programları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği ve hangi sürelerde yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.11.2022 tarih ve 63522764 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutabileceği 44 saat ders görevini dolduran atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ders yılı içinde mesleki eğitim merkezi programında ilave ek ders görevi verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamasına yer verilerek; "44 saat ders görevini dolduran atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ders yılı içinde mesleki eğitim merkezi programında ilave ek ders görevi verilmesi mümkün değildir." dedi.

Not; Bu görüş yazısı sadece ders görevi ile ilgilidir bu kapsama yüz yüze eğitim kapsamında yapılan dersler, belleticilik, halk eğitim kursları, başka kurumda girilen ek ders, egzersiz vb ek dersler girmemektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR