Halka tasarruf öğüdü, bürokrata Mercedes

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; İktidarın söylediği ile yaptığı arasındaki çelişkiye bir örnek daha. Vatandaşa "Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın" tavsiyesinde bulunan, duş yaparken 4 dakika süre veren kum saati ile tasarruf yapılmasını öneren iktidar ultra lüks Mercedes marka makam aracı satın aldı.

Kime tahsis edileceği açıklanmayan 330 beygir gücündeki ''Mercedes-Benz S 400 d 4Matic L Inspiration'' aracın piyasa değeri 8 milyon 845 bin lira. Ancak DMO aracılığıyla alınan otomobil ÖTV ve diğer tüm vergiler ile harçlardan muaf olduğu için 2 milyon 149 bin 200 liraya mal oldu. 16 Kasım günü ihaleye çıkan DMO, 29 Kasım 2022 Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler Anonim Şirketi ile sözleşme imzaladı.

GÜLDÜREN TAVSİYELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz ay "Aklınla Verimli Yaşa" adlı tasarruf tedbirlerini açıklamış ve "Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın" gibi tavsiyelerde bulunmuş, "Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın" önerisi de yapmıştı.