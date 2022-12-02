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İki lise öğrencisi Türkiye'de bir ilki başardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasından etkilenen iki lise öğrencisi Türkiye'nin ilk özgün blokzincirini oluşturmayı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 09:25, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 09:25
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İki lise öğrencisi Türkiye'de bir ilki başardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Blokzincir İstanbul' isimli programda yaptığı konuşmada gençlere çağrıda bulunarak onları kripto kumarından uzak kalarak blokzincir teknolojileri üretmeye davet etmişti.

Erdoğan'ın bu konuşmasından etkilenen Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileri Onur Atakan Ulusoy ve Gök Bora Yılmaz blokzincir oluşturmak için kolları sıvadı. İki öğrenci bugüne kadar bu alanda yapılmış hiçbir çalışmaya bağlı olmadan Türkiye'nin ilk yerli ve milli blokzincirini oluşturmayı başardı. Savunma sanayisinde ki yazılımlarda kullanılabilecek bu blokzincirin kırılması mümkün olmayan bir siber kalkan olduğu düşünülüyor. İnternet üzerinden veri aktarımında bugüne kadar hiç bilinmeyen, yeni bir güvenlik kalkanı olan bu projenin mimarı iki gencin çalışması Türkiye'de bu alanla ilişkili birçok önemli kurumun dikkatini çekti. Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) projeye destek verirken Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde gençlere bir demo laboratuvar tahsis ederek projeye destek verdi. Onur Atakan Ulusoy ve Gök Bora Yılmaz isimli lise öğrencileri çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde bu laboratuvarda sürdürüyor.

"Öğrencilerimizin başarısı bizi heyecanlandırdı"

Sivas Cumhuriyet Anadolu Lisesi okul müdürü Bülent Bulut yaptığı açıklamada, öğrencilerinin başarısının herkesi heyecanlandırdığını belirterek, "Öğrencilerimizin bu başarısı hepimizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. İdare olarak, öğretmenler olarak öğrencilerimizin bu başarısından son derece memnunuz. Onların daha başarılı olması için, daha yeni başarılara imza atabilmeleri için her zaman yanlarındayız ve destekliyoruz. Günümüzde internet güvenliği, güvenli bir şekilde internette veri aktarımı en önemli problemlerden bir tanesi. Öğrencilerimizin bu konuda Türkiye'de ilk diyebileceğimiz çok önemli bir başarıya imza atmış olmaları okulumuz adına, şehrimiz adına, ülkemiz adına son derece önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz ve diğer öğrencilerimize de örnek olacağını düşüyoruz. Onlara başarılar diliyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan etkilendik

Gök Bora Yılmaz, her şeyin Cumhurbaşkanının konuşmasını dinlemeleri ile başladığını ifade ederek, "Projemiz, Türkiye üzerinde yerli ve milli bir blokzinciri alt yapısı geliştirilmesi üzerine toplandığımız 11 kişilik geliştirici ekip ve bir yapay zeka desteği ile geliştirildi. Türkiye genelindeki 11 geliştirici arkadaşla beraber Türkiye'de yerli ve milli blokzinciri geliştirmek üzere bu projenin başlangıcını yaptık ve geliştirme sürecini devam ettirdik. Geliştirdiğimiz alt yapı şu anda Türkiye üzerinde BETA sürümü tamamlanmış ilk blokzinciri alt yapısı diyebiliriz. Cumhurbaşkanımız tarafından blokzinciri İstanbul programında yaptığı konuşmada ' Gençlerin kripto projelerinden çok blokzinciri alt yapılarına yönelmeliler' tarzında bir açıklamada bulundu. Bu açıklama doğrultusunda bizler geliştirdiğimiz BETA sürümündeki blokzincir projesini Türkiye'de ki öncü kamu kurum kuruluşları, savunma sanayinin teknolojik alt yapılarını geliştiren kurumlara sunumunu gerçekleştirdik. BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) blokzinciri Araştırma ağı üzerinden desteklenmeye başlanacaktır. Projemiz Sivas üzerinde hem Cumhuriyet Teknokent hem de Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde demo laboratuvar kurulumlarıyla desteklenmesi devam etmektedir. Geliştirdiğimiz alt yapı Türkiye'de geliştirilen ilk BETA sürümüne sahip blokzinciri alt yapısına sahip olması sebebiyle, Türkiye üzerinde ciddi bir kullanım yelpazesine sahiptir. Bizler geliştirdiğimiz teknolojiyle Türkiye'nin Blokzinciri konusunda yurt dışına bağlı olduğu ihtiyacı en düşük maliyetle ve en hızlı şekilde sağlayabiliriz ve alt yapımızı bir an önce kamu kurum ve kuruluşlarında yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz." Dedi.

"Veri güvenliğimiz kırılamayacak"

Onur Atakan Ulusoy, iki yıldır projelerinin üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Ben uzun süredir yazılım geliştirmeyle uğraşıyorum ve son zamanlarda da blokzinciri teknolojisinin ön plana çıkmasıyla birlikte, arkadaşımla birlikte blokzinciri geliştirme çalışmalarına başladık. Bu doğrultuda Türkiye'de ilk ve tek özgün blokzinciri çalışmasını şu anda gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Özellikle yüksek hız optimizasyonu, en yüksek seviyede güvenlik ve tescil mekanizmaları gibi birçok imkan sağlıyoruz. Bu imkanlar ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında ve askeri teknolojilerinde birçok teknik avantaja sahip oluyoruz ve verilerin güvenliği özellikle de Türkiye'de kalması büyük anlamda tamamlanmış oluyor. Basit bir şekilde başladığımız bu çalışmaya daha sonrasında Türkiye üzerinden birçok arkadaşımızın katılımlarıyla daha ileri bir aşamaya taşındı. 2 yılı aşkın süredir beraber çalıştığımız içinde şu an geldiğimiz noktada yaklaşık 200 bini aşkın yazılıp silinen kod 260-290 birim testi gibi özellikle büyük rakamlara erişmiş durumdayız. Bu seviyede bulunan bir yazılımı da her türlü yerde kullanıma hazır halde tutuyoruz. Özellikle günümüz internet sistemlerinde, internetin ilk doğuşundaki amacından uzaklaşması yani merkezi sunuculara odaklanması sebebiyle bir sorun ortaya çıkmıştı. Yani merkezi sunucular verilerin güvenliğini üzerinde toplayıp bir anda verileri işliyordu. blokzinciri teknolojisiyle birlikte bu sorunu tamamen çözebilen veri kaybı mekanizması ortaya çıkıyor ve bu olayı gördükten sonra çalışmalarımızı başlattık." Şeklinde konuştu.

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