Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,75 puan değer kaybederek 4.979,44'e indi. Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,64 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz artırım hızında yavaşlamaya işaret eden açıklamalarının risk iştahını artırsa da para politikası sıkılaşma sürecine ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle açıklanacak verilerin önem kazandığını söyledi.

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.950 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.