2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2022-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 10:51, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 10:52
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16-22 Kasım'da tercihleri alınan 2022-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız