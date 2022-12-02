Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor
MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı için diplomaya dayalı alan değişikliği takviminin açıklanmasını beklemektedirler.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 10:58, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 11:00
Valilikler (İl MEM'ler) bugünlerde norm kadro fazlası atama sürecine girmişlerdir.
Norm kadro fazlası öğretmen atama sürecinden sonra gerçekleşecek alan değişikliğinde
illerin alanlar bazındaki ihtiyaçları da değerlendirilerek münhal tüm kadroların
alan değişikliğine açılması alan değiştirmek isteyen öğretmenlerin bir başka
talebi.
Aksi halde alan değişikliği sadece kağıt üzerinde kalan bir uygulama olacaktır.
Maksut BALMUKMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız