Engelli memurlara TOKİ konutları için 'faizsiz kredi' talebi

Karaaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, komisyon olarak kamuda görev yapan engelli çalışanların ve tüm engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının gelişimi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Bugüne kadar Memur-Sen'in çalışmalarıyla engelli kamu görevlilerine sağladıkları kazanımları hatırlatan Karaaslan, "Engellilerimizin kendilerini toplumdan soyutlamadıkları aksine hayatın tam da merkezinde gördükleri, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmelerinin gayreti içerisinde olmaya, bunun için de engellilerin taleplerini her vesileyle tüm platformlarda dile getirmeye ve kazanımlarımızı artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaaslan, 10 milyonu aşan engelli vatandaşın yaşadığı Türkiye'de atılması gereken daha fazla adım olduğuna işaret ederek, engelli kadroları üzerinden yapılan atamalarda ek ödemelerin 20 puan artırımlı olması, ailesinde bakıma muhtaç engelli bulunan çalışanlara istemeleri halinde yarı zamanlı çalışma hakkı verilmesi talebinde bulundu.

- "ÖTV'siz araç alımı uygulamasında üst sınır uygulaması terk edilmeli"

Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir yapılıp, ilave olarak her 5 yılda ilave bir derece verilmesi ve engeli nedeniyle erken veya malulen emekli olan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesinin en az 25 yıl üzerinden esas alınarak ödenmesini isteyen Karaaslan, engelli memurlara bağlanacak emekli aylığının da en son almakta olduğu maaşın yüzde 85'inden az olmaması talebini iletti.

Karaaslan, engelli kamu personelinin yeşil pasaport hakkından daha erken faydalanması, ÖTV'siz araç alımı uygulamasında üst sınır uygulamasının terk edilmesi veya ekonomik gerçeklere uygun hale getirilmesi, ÖTV muafiyetiyle birlikte KDV muafiyetinin de sağlanması ile engelli araç alımı nedeniyle satış için uygulanan 5 yıllık süre sınırının da azaltılması gerektiğine dikkati çekti.

- "İmtiyaz değil adalet istiyoruz"

Hac ve umre kontenjanları içerisinde, tıpkı şehit yakınları ve gaziler için ayrıldığı gibi engelliler için de özel kontenjan ayrılarak, engelliler ve refakatçilerinin hac ve umre farizalarından yüzde 50 indirimli faydalandırılması talebini de aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Engelli personele ihtiyaç duyacağı donanıma sahip araçların olduğu bir servis hizmetinin sağlanmasını, kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli için de ivedilikle kontenjan açılarak daha fazla istihdamın sağlanmasını, gelir vergisi muafiyetinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte ayrıcalığını kaybeden engelli bireylere vergi muafiyeti avantajının farklı bir ödeme yoluyla ilave muafiyet kapsamında ödenmesini, engelli bireylerin yaşam alanına/çalışma hayatına eksiksiz katılabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için bazı tıbbi cihazların temini noktasında sosyal devlet ilkesini destekleyici nitelikte teşvik/muafiyetlerin sağlanmasını, engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde tek konut için faizsiz kredi kullandırılmasını talep ediyoruz."

Karaaslan, tüm engellilerin yaşamlarını engelsiz sürdürme, fırsat eşitliğinden engelsiz faydalanma, üretime katkı sunma, devlete mali yük olarak görülmeme gibi gerçek anlamda eşit vatandaşlar olabildiği kapsayıcı bir kamu düzeninin tesisi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.