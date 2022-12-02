Samsun Limanı'nda meydana gelen patlamaya soruşturma

Samsunport Limanı'nda bulunan atık yağ tankında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın çevredeki diğer tanklara sıçramadan kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, Samsun Limanı içinde bulunan, gemilerden alınan atık yağların depolandığı yakıt tanklarından birinde saat 11.15 sıralarında ısınmadan dolayı patlama meydana geldiğini, patlama sonrası çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

Vali Dağlı, olayda yaralananın olmadığını kaydetti.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Samsun Limanı'nda, gemi atıkları alım tesisinde bir sintine tankında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybımız ya da yaralımızın bulunmadığı olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.