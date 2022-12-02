Şebnem Korur Fincancı'nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmış ve hazırlanan iddianamede, şüphelinin, TSK'nın meşru müdafaa çerçevesindeki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle 'terör örgütü propagandası" yaptığı aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Öte yandan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul ederek, şüpheli Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması ve soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verdi. Bu çerçevede, yetkisizlik kararı verildi.

Fincancı'nın dosyası, İstanbul Adalet Sarayı'na ulaştı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemece yapılan incelemenin ardından dosya 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Fincancı hakkında hazırlanan tensip zaptına göre şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şüpheli Fincancı, 23 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.