Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı

Olay, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Ş.K.'nın odasına girdi.

Ş.K.'nın telefonuna el koyarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz" dediği ve Ş.K.'nın erkek arkadaşı tarafından hediye edilen tabloyu kırdığı iddia edilen B.A., daha sonra odaya giren Ş.K.'nın erkek arkadaşı ile tartıştı. B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından öğretim üyesi Ş.K., B.A.'ya karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için Kocaeli 1. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Ş.K.'nın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı aldı.

30 gün süreyle geçerli olacak kararda profesör B.A.'nın, Ş.K.'ya yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına hükmedildi.