Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 14:43, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 14:49
- İçişleri Bakanlığı: "Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığımızca, Nilüfer Belediyesinde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız