Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis'teki sunumunda şunları kaydetti;

Küresel arz şoklarına ve bölgemizde yaşanan savaşa rağmen, Türkiye ekonomisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz olarak büyümeye devam etmektedir. Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki olağanüstü yükselişle enerji ithalatımızın milli gelir içerisindeki payı yüzde 3,8'den tarihi rekor niteliğindeki yüzde 10,9'a çıkmıştır.

2022 yılı üçüncü çeyreğinde, makine-teçhizat yatırımları ve net ihracatın milli gelir içindeki payı yüzde 17,2 seviyesinde gerçekleşerek pandemi sonrasındaki ağırlığını korumuştur.

Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızla ortadan kalkacak baz etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla, enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişimlere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşımdır.

Birinci, ikinci ve üçüncü çeyrekler itibarıyla ortalama enflasyon oranları sırasıyla yüzde 7,1, yüzde 5,1 ve yüzde 2,3 olarak gerçekleşerek düşüş eğilimini desteklemiştir.