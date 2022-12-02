YÖK Başkanı Özvar, 'Akademik Hareketlilik Projesi'nin detaylarını açıkladı

AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
AK Parti'li Zengin: Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifini imzaya açtık
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
Suriye'li oy kullanabilecek kaç kişi var? Genel Müdürlük açıkladı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
TOKİ'den konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Kavcıoğlu: Aylık oranlar enflasyonda ılımlı yavaşlamayı işaret ediyor
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Bakanlıktan Nilüfer Belediyesi'ne LGBTİ ön incelemesi
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
Profesörün sözlü tacizine maruz kalan öğretim üyesi hakkında koruma kararı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
TRT Hakan Şükür'ün adını anan spikeri yayından aldı
Sosyal konutta kura çekimleri Mart 2023'te tamamlanacak
Sosyal konutta kura çekimleri Mart 2023'te tamamlanacak
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı
Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatıldı
Öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene 'beraat' Yargıtay'dan döndü
Öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene 'beraat' Yargıtay'dan döndü
Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek
Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek
Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor
Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor
Ekonomi büyürken çalışanlar yoksullaştı
Ekonomi büyürken çalışanlar yoksullaştı
Motorine 1 lira üzerinde zam geliyor
Motorine 1 lira üzerinde zam geliyor
Asgari ücrette teklif 8-12 bin lira arasında
Asgari ücrette teklif 8-12 bin lira arasında
EYT'de çalışana prim, işverene kıdem desteği geliyor
EYT'de çalışana prim, işverene kıdem desteği geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakanlık 780 personel alacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Üç bakanlık 780 personel alacak
İşveren maaşa ilave yapabilir: Asgari ücret sadece tabanı belirler
İşveren maaşa ilave yapabilir: Asgari ücret sadece tabanı belirler
1 yıl sinyal alınmayan telefonlar bloke edilecek
1 yıl sinyal alınmayan telefonlar bloke edilecek
Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
Ergün Atalay: Asgari ücrette 7 bin 785 lira kırmızı çizgi
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete, enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılmalı
MÜSİAD Başkanı: Asgari ücrete, enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılmalı
'10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor'
'10'un üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor'
Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlandı: SBÜ zirvede
Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlandı: SBÜ zirvede
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
İstanbul'da kasım enflasyonu yüzde 105.6
İstanbul'da kasım enflasyonu yüzde 105.6
Bakanlık sözcüsü açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
Bakanlık sözcüsü açıkladı: İşte Türkiye'deki yabancı sayısı
MB: Faiz indirim döngüsü sonlandırıldı
MB: Faiz indirim döngüsü sonlandırıldı
EYT'de işverenin 2 talebi kabul edildi
EYT'de işverenin 2 talebi kabul edildi
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK Başkanı Özvar, 'Akademik Hareketlilik Projesi'nin detaylarını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, 2006 sonrası kurulan 60 devlet üniversitemizin toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 45'i, toplam öğretim üyesi sayısı ise 2006 sonrası kurulan devlet üniversitelerimizin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 39'u kadardır. Bu şekilde bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimiz, eğitim öğretim açısından önemli yükü üstlenmiş görülmektedir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 15:13, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 15:15
Yazdır
YÖK Başkanı Özvar, 'Akademik Hareketlilik Projesi'nin detaylarını açıkladı

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde 22 üniversitenin rektörünün katılımıyla "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti" programı düzenlendi.

Özvar, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülhalik Oğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kastamonu Üniversitesinin ormancılık ve tabiat turizmi konusunda Türkiye'de tek ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinden bahseden Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti programı hakkında da bilgi verdi.

Yükseköğretim kurumlarının tamamıyla çok sıkı iletişim halinde olduklarına işaret eden Özvar, "Yaptığımız bireysel ziyaretler ve bu tarz grup toplantıları, sadece yükseköğretim kurumlarımızın sorunlarını birinci elden müşahede etme imkanı sunmuyor, ayrıca Yükseköğretim Kurulu olarak bizlerin, üniversitelerimizden geleceğe yönelik beklentimizi daha sağlıklı zeminde ifade etmemize olanak sağlıyor. Bu sayede çizdiğimiz yol ve atılacak adımlara ilişkin daha kararlı ve sağlıklı hedefler koyabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine değinen Özvar, şöyle devam etti:

"Bir adım öteye götürerek bu sürece toplumu da entegre etmeniz çok önemlidir. Bu üçlü mekanizmaya toplumu da dahil ettiğinizde kuracağınız dörtlü mekanizma, sağlıklı iş birliği gerçekleştirmeniz için kolaylaştırıcı olacaktır. Bu sayede yükseköğretim kurumlarınız, devlet ve özel sektör kuruluşları, iş dünyası ve toplumla bütünleşik mekanizmayı oluşturabileceklerdir. Bu mekanizma ve süreçlerin düzgün şekilde işlemesi neticesinde üniversitelerimiz, devlet ve özel sektör kuruluşlarıyla uyumlu, iş dünyasının bilgi ve insan kaynağı ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, toplum beklentilerini karşılayan ve bu sayede bölgesel ve dolayısıyla ulusal kalkınmanın önünü açan kuruluşlar haline gelebilecektir."

Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin önemini vurgulayan Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminden itibaren YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlattıklarını aktardı.

Proje ile ilgili bilgi veren Özvar, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız tarafından başlatılan bu proje ile öncelikle 2006'dan sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olma, üniversitelerimiz arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırma ve öğrencilerimizi farklı üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle buluşturma amacı güdüyoruz. Gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibarıyla yapılmakta olup, önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliğine başlanmış olacaktır. Diğer taraftan bölgesel kalkınma üniversitelerimize, hem eğitim öğretim hem araştırma hem de bölgesel kalkınma konularında ihtiyaç duyacakları akademisyen ve araştırmacı temininde bu program önemli bir destek sunacaktır."

Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki 22 üniversitenin toplam üniversite sayısının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, 2006 sonrası kurulan 60 devlet üniversitemizin toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 45'i, toplam öğretim üyesi sayısı ise 2006 sonrası kurulan devlet üniversitelerimizin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 39'u kadardır. Bu şekilde bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimiz, eğitim öğretim açısından önemli yükü üstlenmiş görülmektedir." diye konuştu.

Bölgesel kalkınma üniversitelerinin ihtisaslaştıkları alanlarda lisansüstü programlara öncelik vermelerini isteyen Özvar, "Bölgesel kalkınma üniversitelerimizin, hem bölgesel hem de ulusal ihtiyaçları dikkate alarak ülkemizin geleceğine her geçen gün daha fazla katkı sunacağına canıgönülden inanıyorum." dedi.

- Kastamonu Üniversitesi 54 ülkeden 2 bin 183 yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 2006'da kurulan üniversitelerinden bugüne kadar 56 bin 619 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Üniversitelerinde halen 28 bin 151 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Topal, "YÖK tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan Öğrenci Hareketliliği Raporu'na göre, geçen yıl tüm illerden öğrenci çekebilen bir üniversiteyiz. Yine Türkiye'deki üniversiteler içinde uluslararası öğrenci oranı açısından önde gelen üniversiteler arasındayız. Bugün itibarıyla 54 ülkeden 2 bin 183 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Programa YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adak da katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
e-YDS yarın, Arabuluculuk Sınavı pazar günü yapılacak
e-YDS yarın, Arabuluculuk Sınavı pazar günü yapılacak
Alev öğretmenin sınıflarını yenilediği köy okulu koleji aratmıyor
Alev öğretmenin sınıflarını yenilediği köy okulu koleji aratmıyor
Bakan Özer: 5 yaşındaki okullaşma yüzde 11'den yüzde 98'e yükseldi
Bakan Özer: 5 yaşındaki okullaşma yüzde 11'den yüzde 98'e yükseldi
Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor
Öğretmenler alan değişikliği duyurusu bekliyor
Meslek lisesinin yıllık cirosu 5,5 milyon lira
Meslek lisesinin yıllık cirosu 5,5 milyon lira
İki lise öğrencisi Türkiye'de bir ilki başardı
İki lise öğrencisi Türkiye'de bir ilki başardı

Bu Habere Tepkiniz

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Cezaevinde de olsa memurun son savunması usulüne göre alınmalıdır

Danıştay 12. Dairesi, Ortaokulunda müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun işlemini hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin kapsamı genişletiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D'li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini belirtti.
Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Disiplin cezası tebliğ edilmedikçe 'tekerrür' esas alınmaz

Danıştay 12. Dairesi, memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılması gerekmekte iken, anılan Kanun'un 125. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tekerrür hükümleri uygulanarak Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Bakanlık açıkladı: Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin detayları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin, süre aranmaksızın hemen kadroya geçirileceğini açıkladı.
Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2022/11 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/11 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular 5 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 31 bin 183 kontenjan için tercih alınacak.
Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

'Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

“Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç televizyonunda yöneltilen soruya sert tepki göstererek, programı terk etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Oğlunu reddetti diğer çocuklarını paylaştı!

Oğlunu reddetti diğer çocuklarını paylaştı!

Şarkıcı Emrah doğduklarından beri görüntülenmemesi için büyük bir çaba sarf ettiği çocukları yıllar sonra ortaya çıktı.