YÖK Başkanı Özvar, 'Akademik Hareketlilik Projesi'nin detaylarını açıkladı

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde 22 üniversitenin rektörünün katılımıyla "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti" programı düzenlendi.

Özvar, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülhalik Oğuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kastamonu Üniversitesinin ormancılık ve tabiat turizmi konusunda Türkiye'de tek ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinden bahseden Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti programı hakkında da bilgi verdi.

Yükseköğretim kurumlarının tamamıyla çok sıkı iletişim halinde olduklarına işaret eden Özvar, "Yaptığımız bireysel ziyaretler ve bu tarz grup toplantıları, sadece yükseköğretim kurumlarımızın sorunlarını birinci elden müşahede etme imkanı sunmuyor, ayrıca Yükseköğretim Kurulu olarak bizlerin, üniversitelerimizden geleceğe yönelik beklentimizi daha sağlıklı zeminde ifade etmemize olanak sağlıyor. Bu sayede çizdiğimiz yol ve atılacak adımlara ilişkin daha kararlı ve sağlıklı hedefler koyabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet, üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine değinen Özvar, şöyle devam etti:

"Bir adım öteye götürerek bu sürece toplumu da entegre etmeniz çok önemlidir. Bu üçlü mekanizmaya toplumu da dahil ettiğinizde kuracağınız dörtlü mekanizma, sağlıklı iş birliği gerçekleştirmeniz için kolaylaştırıcı olacaktır. Bu sayede yükseköğretim kurumlarınız, devlet ve özel sektör kuruluşları, iş dünyası ve toplumla bütünleşik mekanizmayı oluşturabileceklerdir. Bu mekanizma ve süreçlerin düzgün şekilde işlemesi neticesinde üniversitelerimiz, devlet ve özel sektör kuruluşlarıyla uyumlu, iş dünyasının bilgi ve insan kaynağı ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen, toplum beklentilerini karşılayan ve bu sayede bölgesel ve dolayısıyla ulusal kalkınmanın önünü açan kuruluşlar haline gelebilecektir."

Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin önemini vurgulayan Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar döneminden itibaren YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlattıklarını aktardı.

Proje ile ilgili bilgi veren Özvar, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız tarafından başlatılan bu proje ile öncelikle 2006'dan sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olma, üniversitelerimiz arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırma ve öğrencilerimizi farklı üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle buluşturma amacı güdüyoruz. Gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibarıyla yapılmakta olup, önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliğine başlanmış olacaktır. Diğer taraftan bölgesel kalkınma üniversitelerimize, hem eğitim öğretim hem araştırma hem de bölgesel kalkınma konularında ihtiyaç duyacakları akademisyen ve araştırmacı temininde bu program önemli bir destek sunacaktır."

Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki 22 üniversitenin toplam üniversite sayısının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, 2006 sonrası kurulan 60 devlet üniversitemizin toplam yüz yüze öğrenci sayısının yüzde 45'i, toplam öğretim üyesi sayısı ise 2006 sonrası kurulan devlet üniversitelerimizin toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 39'u kadardır. Bu şekilde bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerimiz, eğitim öğretim açısından önemli yükü üstlenmiş görülmektedir." diye konuştu.

Bölgesel kalkınma üniversitelerinin ihtisaslaştıkları alanlarda lisansüstü programlara öncelik vermelerini isteyen Özvar, "Bölgesel kalkınma üniversitelerimizin, hem bölgesel hem de ulusal ihtiyaçları dikkate alarak ülkemizin geleceğine her geçen gün daha fazla katkı sunacağına canıgönülden inanıyorum." dedi.

- Kastamonu Üniversitesi 54 ülkeden 2 bin 183 yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, 2006'da kurulan üniversitelerinden bugüne kadar 56 bin 619 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Üniversitelerinde halen 28 bin 151 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Topal, "YÖK tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan Öğrenci Hareketliliği Raporu'na göre, geçen yıl tüm illerden öğrenci çekebilen bir üniversiteyiz. Yine Türkiye'deki üniversiteler içinde uluslararası öğrenci oranı açısından önde gelen üniversiteler arasındayız. Bugün itibarıyla 54 ülkeden 2 bin 183 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Programa YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Muhammed Adak da katıldı.