İzmir'de polisten kaçan şüphelilerden biri çıkan arbedede öldü

Sabaha karşı Karşıyaka ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, 35 SR 574 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. İkaza uymayarak kaçan araçtakiler polis ekiplerince takibe alındı.

Çiğli istikametine giden hafif ticari araç Sasalı Mahallesi Villalar mevkisinde çamura saplandı. Araçtan inmek istemeyen E.A. (38), B.A. (47) ve M.K. (46) ile takipteki polisler arasında arbede çıktı.

Arbedede, polis memurunun silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan B.A, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

B.A'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili bir polis memuru gözaltına alındı.

- "Şahıs bıçakla polis memuruna saldırmıştır"

Valilikten yapılan açıklamada, Karşıyaka ilçesinde saat 03.30 sıralarında yol uygulaması yapan polis ekiplerinin şüpheli aracı durdurmaya çalıştığı, "dur" ihtarına uymayan şüpheli aracın kaçtığı belirtildi.

Açıklamada, E.A. idaresindeki aracın kovalamaca sonucu Sasalı mevkisinde yakalandığı, sürücü ile arka koltukta oturan M.K'nin araçtan inmesine rağmen sağ ön koltuktaki B.A'nın uyarılara rağmen inmediği kaydedildi.

B.A'nın sağ elini beline götürmesi üzerine görevli polis tarafından havaya bir el ateş edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevli memur, şüpheli şahsı araçtan indirmek için müdahale ettiği esnada şahıs bıçakla polis memuruna saldırmıştır. Yaşanan boğuşmada görevli memurun silahı bir el ateş almış ve şüpheli şahıs sol karın boşluğundan yaralanmış, görevli memur ise karın bölgesinden kesi suretiyle yaralanmıştır. Şüpheli şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."