Emine Erdoğan, Engelsiz Dünya Dostu Festivali'nde konuştu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Engellilerin sokaklarında dolaşamadığı, otobüslerine, trenlerine binemediği, okullarına gidemediği, iş yerlerinde çalışamadığı bir şehir, bizim medeniyet tasavvurumuza uygun değildir." dedi.

Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesince düzenlenen 2. Engelsiz Dünya Dostu Festivali'ne katıldı.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki programda Emine Erdoğan'ı, Diyarbakır Engelli Halk Oyunları ekibi, folklor gösterisiyle karşıladı.

Engellilerin çalışmalarının sergilendiği atölyeleri gezen, kursiyerlerin çalışmalarını izleyen Erdoğan, festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren engellilere madalyalarını verdi.

Engelliler ve aileleriyle sohbet eden Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, güçlü toplumların, tüm vatandaşlarına potansiyellerini gerçekleştirecekleri koşulları sağlayabilen toplumlar olduğunu ifade etti.

Tüm vatandaşlarını sosyal hayata katamayan bir toplumun "engelli bir toplum" olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Toplumsal engellerimizi ortadan kaldırmak, önce eksikliklerimizi fark etmek ve ardından gidermek için el birliğiyle çalışarak mümkün olabilir." dedi.

- "Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmak''

Emine Erdoğan, hiç kimseyi geride bırakmayan kadim medeniyetin ve inancın ışığında, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmekle mükellef olunduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Farklı yeteneklere sahip olsak da aynı imkanlara ulaşabilmeliyiz. Yürüyemeyebilir ancak başarılı bir sporcu olabiliriz. Sesleri duyamayabilir ancak tohumun, toprağın dilinden çok iyi anlayabiliriz. Gözümüz yerine gönlümüzle görebilir, yürüdüğümüz uzun ince bir yolu, herkesten iyi tarif edebiliriz. Önemli olan engellerimize takılmadan geliştirebileceğimiz yönlerimize odaklanmaktır. Bu bakış açısıyla, engelli vatandaşlarımızın kendine yeten ve güven dolu bireyler olmalarının toplumumuzu çok daha güçlü kılacağına yürekten inanıyorum."

Bugün Türkiye'de engelli bireylerin önündeki en büyük engelin ön yargılar olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Ön yargıların oluşturduğu bariyerleri ancak birlik olarak ve başarı örneklerini artırarak aşabiliriz. Uluslararası başarılarına şahit olduğumuz sporcu ve sanatçılarımız, gençlerin ihtiyaç duyduğu rol modeller ve ülkemizin gurur kaynağıdırlar. Bunun bir örneği olarak, yakın zamanda Ampute Futbol Takımımız engelleri aşarak dünya şampiyonu oldu ve ön yargıları yıkacak önemli bir adım attı. Geleceğe dair hayaller kuran engelli gençlerimize, yeterli çabayla her şeyin mümkün olabileceğini gösterdiler." şeklinde konuştu.

- "Ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı"

Emine Erdoğan, sınırsız potansiyelle donatılmış insanları sınırlamanın ve toplumsal hayatın dışında tutmanın kabul edilemeyeceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu bakış açısıyla engelli bireylerimizin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak; fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan tanımak amacıyla ülkemizde son 20 yılda çok önemli adımlar atıldı. Elbette bunun bir lütuf değil, gecikmiş hakların teslimi olduğunun bilincindeyiz. 2005'te çıkarılan ve ilk defa bu alanda düzenlemeler içeren Engelliler Alanında Kanun da bu bilincin neticesidir. Değişim önce gönülde başlar, peşinden dile yansır. Bireylerin özel durumlarını tanımlarken de hassasiyet göstermek gerekir. Bu nedenle mevzuattaki ön yargılı ibareler kaldırıldı ve gönülleri incitmeyecek ifadelere geçildi."

- "Dünyada bir ilki yine ülkemiz gerçekleştirdi"

Engelli vatandaşlara yönelik nitelikli sağlık hizmetinden evde bakıma, ücretsiz ulaşımdan yatılı bakım merkezlerine, Umut Evlerinden Engelsiz Yaşam Merkezlerine kadar, geniş bir yelpazede sosyal politikaların hayata geçirildiğini aktaran Erdoğan, eğitimden iş hayatına kadar pek çok alanda yapılan düzenlemelerle tüm bireylerin toplumsal hayatın içinde aktif rol almasını sağlamanın amaçlandığını söyledi.

Emine Erdoğan, engellilere yönelik diğer çalışmaları da şöyle aktardı:

"Kamuda, engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki de yine ülkemiz gerçekleştirdi ve 2012'de merkezi sınav sistemi EKPSS başlatıldı. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımıza evde veya hastanede eğitim imkanı sağlandı. 2006'dan bu yana kabartma yazı ile hazırlanan ders kitapları görme engelli öğrencilerimize ücretsiz dağıtılıyor. Türk İşaret Dili Sistemi'nin oluşturulması ve uygulanması, engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik atılmış en değerli adımlardan birisidir."

- "Eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısı 9 kat arttı"

Bu projeler ve çalışmalar sonucunda 2001'den bu yana eğitim sistemine kayıtlı engelli çocuk sayısının 9 kat artarak 472 bine yükseldiğine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engelli yavrularımızın potansiyellerinin keşfedilmesi ve hayallerindeki kariyere ulaşabilmeleri için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal reformlar ve uluslararası yardımlar, devletimizin hiç kimseden vazgeçmediğini, hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmadığını da gösterdi. İnsanımızın merhameti ve yüce gönüllülüğü, ülkemiz sınırlarının çok daha ötesine uzanır. Vicdanlarımız, yalnızca dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerine aynı şefkatle dostluk elini uzattığında mutmain olur."

- Ukraynalı çocukları ziyareti

Bir süre önce Ukrayna'daki savaş bölgesinden Türkiye'ye getirilen özel gereksinimli yetim çocukları ziyaret ettiğini anlatan Erdoğan, "Mazlumun dili, dini, ırkı yoktur. Kısa bir süre önce Ukrayna'daki savaş bölgesinden getirdiğimiz 45 özel gereksinimli yetim yavrumuzu kaldıkları sevgi evinde ziyaret ettim. Tüm ihtiyaçlarının kurumlarımız tarafından karşılandığını görmekten memnuniyet duydum. Küçük yüreklerinde açılan yaraları milletimizin sevgiyle saracağına inancım tamdır." dedi.

Fotoğraf sanatçısı İbrahim Teymur'u, işaret diliyle şiir okuyan çocukları ve turnuvaya katılan tüm gençleri tebrik eden Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Engellilerin sokaklarında dolaşamadığı, otobüslerine, trenlerine binemediği, okullarına gidemediği, iş yerlerinde çalışamadığı bir şehir, bizim medeniyet tasavvurumuza uygun değildir. Bütün şehirlerimizi engelsiz hale getirmek hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Engelleri, erişebilirlik ilkeleriyle tasarlanmış mekanlarla ve teknolojiyle hep birlikte aşacağız. İş yerlerinde, sokakta, kamuda ve özel sektörde, engelli bireylerimizi değer üreten bağımsız insanlar olarak daha fazla görmeyi ümit ediyorum. Bu vesileyle Avrupa'nın en kapsamlı engelli eğitim merkezlerinden bir tanesini inşa eden Bağcılar Belediyesini bir kez daha tebrik ediyor, tüm belediyelerimize örnek olmasını diliyorum.''

- Bocce takımıyla maç yaptı, bilek güreşi teklifini geri çevirmedi

Programda, görme engelli bir vatandaşın okuduğu şiir, duygulu anlar yaşanmasına yol açtı.

Daha sonra STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) sınıflarındaki öğrencileri ziyaret eden Emine Erdoğan, günlük hayatta engellilerin ihtiyaçlarına yönelik 3D tasarımlar yapılan cihazları inceledi. Erdoğan, engelli öğrencilerin görme engelliler için geliştirdikleri baston ve şapka gibi sinyalizasyon teknolojilerini de uygulamalı olarak izledi.

Engelli sporcularla bir araya gelen Emine Erdoğan, ampute basketbol, futbol ve okçuluk takımlarıyla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, tekerlekli bocce takımının maçına da tekerlekli sandalyede eşlik etti.

Emine Erdoğan, engelli bilek güreşi takımından bir kız öğrencinin teklifi üzerine bilek güreşi yaptı. Engelli sporcunun kendisini yenmek istemeyeceğini söylemesi üzerine Emine Erdoğan, "Kazanmaktan çekinme" diyerek, karşısındakini motive etti.

Erdoğan, engelli sporcularla tek tek ilgilenip, fotoğraf da çektirdi.