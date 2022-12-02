'Şu an itibarıyla 3 milyar 800 milyon dolara yakın bir ihracat rakamımız var'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şu an itibarıyla 3 milyar 800 milyon dolara yakın bir ihracat rakamlarının olduğunu belirterek, "Aralık sonu geldiğinde yılı 4 milyar doların üzerinde kapama ihtimalimiz çok büyük ki hedefimiz de buydu." dedi.

Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) sanayicilerle buluşan Demir, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Savunma sanayisinin önemine değinen Demir, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayini yönlendirme konusunda yürütülen çalışmalar neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz hem güvenlik birimlerimize hem de farklı coğrafyalardaki dost ve kardeş ülkelere önemli katkıda bulunabilmekte. Aslında bizim gücümüz bir anlamda onların da gücüne güç katar duruma gelmekte. Son yıllarda çeşitli platform ve ürünlerin ihracatında artışlar yaşanmaya başladı. Kendi silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz gittikçe artan oranda yerli ve milli teknolojilerle donatılmaya başlandı. Bu da bize bir özgüven, masada bir güç ve kendi milli çıkarlarımızı savunma konusunda kimseye hesap vermeden, danışmadan, bakmadan kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi inisiyatifini getirdi."

Kaynakların doğru kullanılmasının ve mükerrer yatırımların önlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Demir, boş olan alanların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Savunma sanayisinde ihracat hedefini yakaladıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde sürdürülebilir ve rekabetçi bir teknoloji tabanının korunması hedefiyle savunma sanayi yatırım ve geliştirme faaliyetlerini destekleme programını kurguladık. Programla savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının desteklenmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan yatırım ve ihracatın finansmanı için kredi kullandırıyoruz. Aynı zamanda bir yatırım fonu kurduk. Cüzi miktarda bir kaynak koyabildik ama bu yatırım fonu da kabiliyetli şirketlerimizi bulup, yatırım yapıp, onları bir anlamda bu sahaya kazandırmak amacı güdüyor. Bu program kapsamında sunduğumuz kredilerin büyüklüğü son güncel rakam olarak söylüyorum toplamda 600 milyon liraya ulaştı. Tabii ihracat bu işin, sürdürülebilirliğin amiral gemisi. Şu an itibarıyla 3 milyar 800 milyon dolara yakın bir ihracat rakamımız var. Aralık sonu geldiğinde yılı 4 milyar doların üzerinde kapama ihtimalimiz çok büyük ki hedefimiz de buydu. Bunun da ihracat başarısı için kayda geçmesi gerekiyor."

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve iş adamları katıldı.

Toplantının ardından Demir, beraberindekilerle GSO binasında yer alan Savunma Sanayi Başkanlığı Gaziantep İl Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi.