Muğla'da amatör futbol maçında arbede yaşandı
Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Dalyanspor ile Karaçulhaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından arbede yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 20:15, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 20:37
Ortaca ilçesinin, Dalyan Mahallesinde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Maçın sona ermesiyle iki takımın futbolcuları ile yöneticileri arasında çıkan kavga arbedeye dönüştü.
Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kavgada taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan arbedede tekme yiyen bir futbolcu boynundan yaralandı.
Kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız