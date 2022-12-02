Nefes borusuna yemek kaçan kişiyi kurtaran polis memuru ödüllendirildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, nefes borusuna yemek kaçan kişiyi Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memuru, başarı belgesi ile ödüllendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 21:13, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 21:14
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Heimlich manevrasını uygulayan Sungurlu Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bünyamin Temiz'i tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, görev bilinci içinde hareket eden polis memuru Bünyamin Temiz'in hayati öneme sahip bu müdahalesinin Kaymakam Fatih Görmüş tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiği ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız