DSP'li Kemer Belediye Meclis Üyesi Aka silahlı saldırıda yaralandı
Antalya'da, Kemer Belediyesinin DSP'li meclis üyesi İsmail Aka, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 21:00, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 21:15
Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki evinin önünde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Aka, diz kapağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Aka, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis, saldırı sonrası kaçan kişiyi yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız