Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul'da Kovid-19 tedavisi gördüğü sırada 62 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sibel Pekcan'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Görev yaptığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde geçen yıl ocak ayında Kovid-19'a yakalanan Pekcan, tedavisi kapsamında bir süre sonra İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada akciğer nakli olmasına rağmen durumu kötüleşen Pekcan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından Denizli'ye getirilen Pekcan'ın cenazesi, Merkezefendi ilçesi Üçler Mahallesi'ndeki Hilal Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

Pekcan'ın oğlu Doğuşcan Özkurt, gazetecilere, annesinin çok mücadele etmesine rağmen Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Özkurt, annesini kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Kelimenin düğümlendiği yer, insan çok fazla bir şey söyleyemiyor. Annem kendi alanında olan bir hastalığa yenildi. Çok mücadele etti ama yenildi. Annem çok iyi bir insandı, hastalarıyla ilişkileri de oldukça iyiydi." dedi.

Prof. Dr. Pekcan, 2021'de yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde, hastalığı öncesi pandemide gösterdiği mücadele dolayısıyla 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Üniversitesi tarafından yılın doktoru seçilmişti.