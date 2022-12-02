Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 743 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir haftada 743 düzensiz göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 22:35, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 22:21
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 25 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 30 olayda toplam 743 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmıştır."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız