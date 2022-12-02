CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir'e saldırı
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2022 22:45, Son Güncelleme : 02 Aralık 2022 23:51
Edinilen bilgiye göre, 19.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restorana giden Demir, aracını park edip indiği sırada maskeli 2 kişi tarafından darbedildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli şüpheli için polis ekipleri arama çalışması başlattı.
Hastanede tedavisi devam eden Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız