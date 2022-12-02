Soylu BAE'de: İnşallah doğunun yükselişini hep beraber bütün dünyaya göstereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 51. milli günü etkinliğine katılarak, bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile pasta kesti.

Bakan Soylu, Ankara'da bir otelde, BAE'nin 51'inci milli günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu ülkenin milli gününü tebrik etti.

Türkiye ve BAE milli marşlarının özgürlüğün, bağımsızlığın ve bugün gelinen noktanın nişanesi olduğunu belirten Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını paylaştı.

Soylu, 3 gün önce bulunduğu BAE'de, bu ülkenin milli gün heyecanının nasıl yaşandığına ve şehirlerin nasıl süslendiğine şahit olduğunu belirterek, "51 yıl önce güçlü bir hikaye başladı. Bu hikaye sadece bir ekonomik kalkınmanın ve gelişmişliğin hikayesi değil aynı zamanda bir ülkenin 51 yılda nasıl bir siyasal, teknolojik güç olduğunun, nasıl dünya aktörlerinden birisi haline geldiğinin önemli bir hikayesidir." dedi.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ekonomik kalkınma, siyasal güç ve teknolojik gelişmişliği devam ettiren çizgi ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, "2021'in sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la attıkları adım, daha sonra şubat 2022'de BAE'de gerçekleştirdikleri toplantı ve oradan başlayan süreç elbette ki bölgemizde büyük bir güç vermiş hem de dünyaya önemli bir nefes aldırmıştır." ifadelerini kullandı.

Soylu, BAE ziyaretine değinerek, "Al Nahyan'ın bize söylediği 'yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Hem ümmete hem dünyaya elbette ki yapacaklarımız, sorumluluklarımız var' sözü bundan sonra da yolculuğumuzun çok uzun süreceğinin en büyük delilidir." dedi.

Ziyaretinde iki ülke bakanlıkları arasında, "ortak stratejik güvenlik diyaloğu"nun kurulmasını kararlaştırdıklarını anlatan Soylu, iki ülke arasında ticaret, sanayi, teknoloji, tarım ve turizm alanında birçok ortak adım attıklarını ve birçok başarılı girişim olduğunu kaydetti.

- "Doğunun yükselişini hep beraber bütün dünyaya göstereceğiz"

"İnşallah doğunun yükselişini hep beraber bütün dünyaya göstereceğiz. Bizim yükselişimiz, kardeşlik, dostluk adına olacak. İslamiyet'in bize emirlerinin bütün dünyaya anlatılması adına olacak." ifadesini kullanan Soylu, 2023'te Türkiye'nin 100. yılının BAE'yle ilişkilerin 50'inci yılı olacağını söyledi.

Büyükelçi Al Dhaheri de ülkesinin gelecekteki yönelimlerinin, bilim ve uzay teknolojisi, enerji, gıda, su ve çevre güvenliği, sağlık ve fen bilimleri, yapay zeka ve dördüncü sanayi devrimi olarak, bu sektörleri desteklemede temel bir rol aldığının belirterek, Al Nahyan'ın 2021'in sonunda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin önemine vurgu yaptı.

- "İki dost ülke ve halk arasındaki bağlar derinleşmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şubat 2022'de BAE'yi ziyaret ettiğine işaret eden Al Dhaheri, "Bu ziyaret, çeşitli alanlarda anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmasıyla sonuçlanmıştı ve bundan dolayı iki dost ülke ve halk arasındaki siyasi, ekonomik, endüstriyel, kültürel ve iklimsel bağlar derinleşmiştir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Bakan Soylu ve Büyükelçi Al Dhaheri pasta kesti.

Etkinlikte BAE'ye ait yerel danslar sergilendi, yöresel yemek ikramı yapıldı.

Etkinliğin düzenlendiği salonda ressam Elçin Şahal Oskay'ın sulu boya tekniğiyle yaptığı Anadolu ve BAE temalı 45 eser sergilendi.

Sergilenen tablolardan elde edilen gelirler çocuklar için bağışlanacak.