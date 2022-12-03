Statta alkol yasağı kadın taraftarları tacizden korudu

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası, maçların oynandığı statlarda uygulanan alkol yasağı sebebiyle Batılı ülkelerin medya kuruluşları tarafından hedef alınmış, söz konusu kuralın özgürlükleri kısıtladığı iddia edilmişti. Oysa 19 yaşındaki İngiliz kadın taraftar Ellie Molloson tam tersi düşüncede. Katar'a gitmeden önce endişeleri olduğunu ifade eden Molloson, İngiliz The Times gazetesine önyargılarının yıkıldığını, Katar'da İngiltere'de olduğundan daha rahat maç izlediğini söyledi. İngiltere'de maruz kaldığı cinsiyetçi küfür ve tacizlere, stat içi ve çevrelerinde alkol yasağının bulunduğu Katar'da karşılaşmadığını ifade eden İngiliz kadın taraftar, ev rahatlığında karşılaşmaları takip etmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

PREMİER LİG'E MODEL OLABİLİR

Statlardaki alkol yasağının özgürlükleri kısıtlayan bir adım değil; aksine tüm izleyicilerin özgürce futbol izlemesine yardımcı olan bir karar olduğunu vurgulayan Molloson, Katar'daki uygulamanın İngiltere'deki futbol izleme kültürüne ve dünyaca ünlü Premier Lig'e örnek teşkil edebileceğini dile getirdi. Kadınların futbol statlarında daha fazla görünür olmasını savunan 'HerGameToo' inisiyatifi için çalışan ve Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest taraftarı Molloson, Dünya Kupası organizasyonunu çok başarılı bulduğunu kaydetti. Mollison, "Katar'ın Dünya Kupası organizasyonuyla ilgili kurallarına yönelik yaygın Batı eleştirisinin ne kadar temelsiz olduğunu gösteriyor, çünkü "... Birçok kadın taraftar stadyumları evlerinden daha rahat bir ortam buldu" değerlendirmesini yaptı. Gazete haberinde FIFA'nın alkolü yasaklama kararı Katar'a gelen bazı ziyaretçilerin eleştirilerine yol açsa da, aileler de dahil olmak üzere Katar'da yaşayan birçok taraftarın bu hareketi desteklediğini belirtti.