Düzce'de deprem oldu! AFAD'dan ilk açıklama
Son dakika deprem haberini AFAD duyurdu, Düzce yine sallandı. Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,6 olarak ölçüldü, işte son gelişmeler
AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre; Düzce'de Gölyaka'da saat 21.49'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23 Kasım'da Duzce'nin Golyaka İlçesi'nde saat 04.08'de 5,9 buyuklugunde bir deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası Düzce'de bir çok bina hasar görmüştü. İstanbul'da dahil bir çok çevre ilde hissedilen deprem paniğe sebep olmuştu.
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Son günlerde peş peşe gelen deprem haberlerinin ardından vatandaşı korku sardı. Her ne olursa olsun herkesin bir deprem çantası olması gerekli. Pek deprem çantası nasıl hazırlanır ve içinde neler olmalıdır? Bu listeye dikkat!
Su: Kişi başına günlük bir litrelik şişe
Gıda: Bozulmayan ve uzun süre dayanan konserve yiyecekler
Manuel konserve açacağı ve diğer pişirme malzemeleri
İlk yardım çantası
Tabaklar, mutfak eşyaları ve diğer besleme malzemeleri
Ekstra pilli el feneri
Yangın söndürücü
Evcil hayvanınız için su ve yiyecek
Evcil hayvan taşıyıcısı
Evinizde, arabanızda ve iş yerinizde mutlaka deprem çantası bulundurmalısınız.
ACİL DURUM EŞYALARI
Reçeteli ilaçlar
Ağrı kesiciler, ishal karşıtı ilaçlar.
Gözlük ve kontakt lens solüsyonu
Bebek maması, şişe, çocuk bezi, mendil, pişik kremi
Evcil hayvan yemi ve evcil hayvanınız için ekstra su
Nakit para
Elektronik olarak veya su geçirmez, taşınabilir bir kapta saklanan sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik ve banka hesabı kayıtları gibi önemli aile belgeleri
Her kişi için uyku tulumu veya sıcak battaniye
İkliminize göre ayakkabı ve kıyafetler
Yangın söndürücü
Kadın gereçleri ve kişisel hijyen malzemeleri
Kağıt bardaklar, tabaklar, kağıt havlular ve plastik mutfak eşyaları
Kağıt ve kalem
Çocuklar için kitaplar, oyunlar, bulmacalar veya diğer etkinlik malzemeleriMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız