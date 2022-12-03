Otomotivci 'sıfır ÖTV' için yol haritası çizdi

Otomotiv sektörü, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen matrah düzenlemesinin, etkisinin sınırlı olduğunu dile getirip kademe kademe ÖTV indirimine giden yolun ayrıntılarını paylaştı. Adını Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) olarak değiştiren oluşumun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "24 Kasım tarihi itibarıyla yapılan matrah düzenlemesinin etkisi sınırlı oldu. Sektörde ÖTV'nin kaldırılması isteği söz konusu. Ancak bunun bir günde yapılmayacağı bir gerçek.

Çünkü bu durumda mevcut araç envanterinin değeri düşer, envanter yöneten şirketlerin yönetemeyeceği durum ortaya çıkar. Biz de ODMD olarak uzun vadede ÖTV konusunu nasıl kaldırabiliriz diye kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

ALİ ÇELİK